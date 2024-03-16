CHP'li Ahmet Akın seçim iddiasındaki gerçeği açıkladı: Yalanı bırak kaybettiğin takımları getir''

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Marmara ve Bandırma’da hemşerileriyle bir araya geldi. Avşa’da gemiler ve balıkçı teknelerinden oluşan deniz kortejiyle karşılanan Ahmet Akın’a Marmara Adalar halkı sevgi gösterilerinde bulundu. Akın, Bandırma Edincik’te de meşalelerle karşılandı.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Avşa’da yaptığı konuşmada, koltuğunu kaybetme korkusuyla zor günler geçiren rakibinin karşısına aynı isimde kopya aday çıkaran rakibinin 25 Şubat’ta açıkladığı projelerini de tek tek kopyaladığına dikkat çekerek, “CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, “Şimdi ben projelerimi açıklayalı herhalde bir ay oldu. Makyajcı arkadaş sürekli proje açıklıyor. Bir bakıyorum, benim projeler. Makyajcı başkan olmuş kopyacı başkan. Ama olsun, iyiyi, güzeli kopyalamak güzeldir, helal olsun. ‘Beş yıldır neden yapmadın?’ diye ben sormuyorum. Onu inşallah 31 Mart’ta benim ailem dediğim Balıkesirliler, Avşalılar, Adalılar cevabını verecek hemşerim” ifadelerini kullandı.

‘DÜŞE DÜŞE NEREYE DÜŞTÜN’

Bandırma Edincik’te gerçekleştirdiği halk buluşmasında, seçim üzerine girilen iddia ve takım elbise açıklamalarıyla tersine algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan CHP’li Ahmet Akın, iddianın konusu, kapsamı ve sonucuna ilişkin gerçekleri açıkladı. Akın şunları söyledi:

“Yapmadığı hizmetleri maalesef yapmış gibi göstermeye çok alıştılar hakikaten. İddialarda da aynısını yapmaya çalışıyor. Bakın bir iddiaya girmiş, Ahmet Akın’la iddiaya girmiş. Yanında da milletvekilimiz Serkan Sarı’yla. Dedik ki biz ona İzmir’de, ya dedik sen Balıkesir'in Büyükşehir Belediye Başkanısın. 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bu iddia Balıkesir üzerineydi. Hiç kıvırmasın, hiç kıvırmasın Balıkesir'in üzerine iddiaya girdik. Adayımız Sayın Kemal kılıçdaroğlu Balıkesir'de büyük bir farkla kazandı. Şimdi yalanı, dolanı, algıyı bırak da o iddiada kaybettiğin takımları getir. Kendisi de diyormuş ki, ‘Ahmet Akın bana önce takımlarını getirsin.’ Arkadaş düşe düşe neye düştün gör bak. Cevap vermek istedim. Çünkü vatadandaşı hakikaten kenara bırakıyor, başka işler peşinde koşuyor.”

‘İSRAF BİTECEK, KAYNAK OLUŞACAK’

CHP’li Akın, makyajcı başkanın kirli tezgahlara devam ettiğini, algı operasyonu yapmak için kendi olumsuz geçmişini de Ahmet Akın’a yükleme çabasına giriştiğini belirterek şunları söyledi:

“Gitmiş bu arkadaş şoför esnafına demiş ki, ‘Açıkladığı projelerin maliyetini esnafın sırtına yükleyecek.’ Bak işte burada tam olarak kendi yaptığını anlatıyorsun. Beş yıldır ulaşımdaki tüm kararları esnafa sormadan kafana göre aldın. Maliyetini de esnafın sırtına yükledin. 31 Mart’ta bu düzen sona eriyor. Ulaşımdaki ücretsiz taşıma ve indirimli kullanımların maliyeti esnafın cebinden değil, belediyenin bütçesinden karşılanacak. Kaynak soruyor bir de. Yahu senin beş yıldır kurduğun, Sayıştay raporlarına konu olan israf düzeni sona erdiğinde ortaya öyle bir kaynak çıkacak ki, Balıkesir’de her hizmeti yapmaya yetecek.”