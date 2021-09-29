CHP'li belediyeler İstanbul'da buluşuyor
Cumhuriyet Halk Partisi, ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ ile gelecek 5 yıllık tarımsal stratejisini, yeni politikalarını ve üretici odaklı çözümlerini açıklayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı zirvede, 160 CHP’li belediye ve 300 kooperatifle birlikte üreticiler de yer alacak. 3 gün sürecek zirvede CHP’nin 2024-2028 yıllarındaki tarım politikaları vizyonu kamuoyuyla paylaşılacak.
CHP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı zirve 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacak.
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