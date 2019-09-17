Çizgi romanı yaşatanlar Karikatür Evi'nde

Kadıköy Belediyesi’nin kültür sanat alanındaki özgün projelerinden biri olan, Türkiye karikatürünün belleğinin tutulduğu ve mizahı yediden yetmişe her yaş grubuyla buluşturduğu Karikatür Evi 28 Eylül – 3 Kasım tarihleri arasında sürecek “Çizgi Romanı Yaşatanlar” sergisi ve 29 Eylül’de gerçekleşecek “Koleksiyoner Buluşması“ söyleşisine ev sahipliği yapıyor.

TARKAN’DAN KARAOĞLAN’A ZAGOR’DAN KAHRAMAN PRENS’E TÜM KAHRAMANLAR BU SERGİDE

Karikatür Evi ile Çizgi Roman Okurları Derneği’nin birlikte düzenlediği “Çizgi Romanı Yaşatanlar” sergisi, özellikle 1950’li yıllardan başlayarak gazetelerde yayımlanan çizgi diziler ile çizgi roman kapaklarından oluşan özel seçkiyle kapılarını açıyor. 3 Kasım’a kadar sürecek sergide yerli üretim kahramanlardan Tarkan, Karaoğlan, Kara Murat; yabancı kahramanlardan Mister No, Zagor, Teksi, Kahraman Prens gibi onca kahraman arasından özenle seçilen orijinal eserleri görmek mümkün. Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı ve dernek üyeleri Fuat Aktüre, Kudret Sabancı, Çağrı Çalışır ve Tanyel Ali Mutlu’nun kişisel koleksiyonlarından özenle seçilen sergide 42 sanatçının 52 eseri yer alıyor.

KOLEKSİYONER BULUŞMASI

Moderatörlüğünü Emre Demirkol’un yaptığı “Koleksiyoner Buluşması” söyleşisi 29 Eylül Pazar, saat 14.00’de Karikatür Evi’nde meraklılarını bekliyor. Söyleşinin konuşmacıları Özgür Ateş, Haşmet Motugan ve Utku Uluer olacak. Konuşmacıların çizgi roman özelinde koleksiyonculuğun gizemli, eğlenceli ve sanatsal yönüne odaklanacağı söyleşide koleksiyonerleri ve mizah dergisinde farklı karikatür ve tiplemelere hayat veren karikatüristleri tanımak mümkün olacak.

Sergide eseri yer alan sanatçılar: Abdullah Turan, Aslan Şükür, Ayhan Başoğlu, Bülent Arabacıoğlu, Bülent Morgök, Celal Kandemiroğlu, Cemal Dündar, Cengiz Üstün, Devrim Kunter, Eralp Noyan, Ergün Gündüz, Ersin Burak, Ertuğrul Edirne, Faruk Geç, Fatih Okta, Firuz Aşkın, Haslet Soyöz, Hikmet Yamansavaşçılar, İsmail Gülgeç, İsmet Kırdar, Mehmet Dal, Mehmet Ersoy, Necati Derya, Ömer Muz, Özcan Eralp, Ragıp Derin, Refet Kartal, Samim Utkun, Sezgin Burak, Suat Yalaz, Şahap Ayhan, Şahin Karakoç, Talat Güreli, Turgut Özalp, Turhan Selçuk, Uğur Durak, Ural Akyüz, Yalçın Dağlı, Yalçın Didman, Yıldıray Çınar, Yıldırım Örer, Yücel Köksal