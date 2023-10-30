Cumhuriyetin 100. yıl Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı

Beşiktaş’ta Cumhuriyetin 100. yılı fener alayı yürüyüşü ve Edip Akbayram konseriyle kutlandı. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katılan yüz binlerce vatandaş, Dolmabahçe Sarayı önünde toplanarak Ortaköy’e kadar yürüdü. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da komşularına eşlik ederek 100. yıl coşkusuna ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlandı. Milyonlarca kişi sokağa çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla adeta görsel bir şölen oluşturdu. Beşiktaş Belediyesi de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Dolmabahçe Sarayı’ndan Ortaköy Meydanı’na kadar fener alayı yürüyüşü düzenledi. Yüz binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte gecenin karanlığı meşalelerle aydınlandı. Beşiktaş Belediyesi’ne ait ses aracındaki marşlara eşlik eden yüz binler adeta unutulmaz bir gece yaşadı. 7’den 70’e binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, meşaleler, dillerinde marşlarla Ortaköy Meydanı’na yürüdü. Etkinliklerin son durağı ise Ortaköy Meydanı oldu. Usta sanatçı Edip Akbayram saat 21.00’de sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

RIZA AKPOLAT: CUMHURİYETİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Konser öncesinde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘’Cumhuriyet, toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması gereken bir değerdir.

Beşiktaş demek demokrasi demek,

Beşiktaş demek özgürlük demek,

Beşiktaş demek hürriyet demek,

Beşiktaş demek CUMHURİYET demek,

Ve

Beşiktaş demek ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK demek!

Cumhuriyet her kesimin coşkuyla kutlaması gereken bir değerimizdir. Ama en çok da umudunu tarlasındaki buğday tohumunu ve baharın bir damla yağmuruna bağlamış çiftçilerimizindir. Kömür karası yüzüne bulaşan ve cehennem misali çalışan madenci kardeşlerimizin, iş makineleri arasında ezilmiş, emeği hiçe sayılmış her gün cinayet haberleriyle uyandığımız kadınlarımızındır. Cumhuriyet üç kuruş maaşla geçinmeye çalışan emeklilerimizindir. Cumhuriyet ezilenlerin, emekçilerindir en çok. O yüzden Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

‘’Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’’, ‘’Hasretinle Yandı Gönlüm’’ parçalarıyla konsere başlayan ünlü sanatçı Edip Akbayram, ezgileriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar Beşiktaşlılara unutulmaz bir gece yaşattı.