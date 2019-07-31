Doğa ve hayvan dostu belediye

Özellikle sokak hayvanlarının zorlu yaşam koşullarında hayatta kalabilmesi için birçok çalışma yürüten Sarıyer Belediyesi, ilçenin 24 ayrı noktasına yerleştirilen mamamatiklerle hem çevrenin daha temiz olmasını sağlıyor hem de sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasını önlüyor. Kış aylarında olduğu gibi aşırı sıcakların etkili olduğu yaz aylarında da yiyecek ve su bulmakta zorlanan minik dostlarımız için kurulan mamamatikler hem bakımlarını üstlenen hayvan severler hem de belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla temizleniyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mamamatiklere yaz aylarında hijyen açısından yemek atığı konulmaması konusunda ise vatandaşları uyarıyor.

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI

Doğa ve hayvan dostu proje aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Gözlerden birinde pet şişenin içinde kalan su dökülürken diğer gözden de pet şişe bırakılıyor. Dökülen su, su haznesine giderken atılan pet şişe de yem haznesine bir miktar mama bırakılmasını sağlıyor. Hem pet şişelerin yeniden geri dönüşümünü sağlayan hem de sokak hayvanlarının açlık ve susuzluğunu gideren mamamatik dostlarımızın hayatını kolaylaştırarak, ekolojik yaşama destek veriyor.