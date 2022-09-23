Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Er Meydanlarının Mega Starı'nı transfer etti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, er meydanlarının Mega Star’ı Başpehlivan Ali Gürbüz’ü Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne transfer etti.

Er Meydanlarının Mega Starı olarak bilinen Kırkpınar Başpehlivanı ve 670’nci Tarihi Elmalı Güreşleri Başpehlivanı olan Ali Gürbüz Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Gürbüz ile birlikte bu yıl 661’nci Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Başaltı boyunda Şampiyon olarak Başpehlivanlığa yükselen Ali İhsan Batmaz da Döşemealtı Belediyesi’ne transfer oldu.

Başpehlivan Ali Gürbüz çok mutlu olduğunu belirterek, “Böyle görkemli bir törene katılan tüm güreş severlere teşekkür etmek istiyorum. Döşemealtı ve kendi ismimi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğim. Başta Belediye Başkanımız Turgay Genç ve yöneticilere Ata Sporumuz güreşe destek verdikleri için teşekkür ederim” dedi. Ali İhsan Batmaz’da tüm güreş severlere teşekkür ederken, “Döşemealtı’nda Ali Gürbüz ağabeyim ile birlikte altın kemer için mücadele edeceğiz. Başkan Turgay Genç ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Döşemealtı Belediyesi ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, Mega Star Ali Gürbüz’ün rahmetli babası Recep Gürbüz’ünde Antalya’ya mal olmuş bir sporcu olduğuna dikkat çekerek, “Döşemealtı Ata Sporu güreşe çok değer veriyor. Bizde özellikle alt yapıda geleceğin Ali Gürbüz’lerini yetiştirmek için çalışıyoruz. Şuan kulübümüz de 100'e yakın sporcumuzla ata sporumuzu yükseltmek ileriye taşımak için uğraşıyoruz. Şimdi gençlerimizin ufkunu açacak, iyi bir örnek olacak Ali Gürbüz ile yollarımızı birleştirdik. Ali İhsan Batmaz Başpehlivanımızla birlikte mukavele imzalıyoruz. Hem ilçemize hem Ata sporumuza hem de sporcu kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Meclis salonundaki törenin ardından güreş severler Ali Gürbüz ve Başkan Turgay Genç ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.