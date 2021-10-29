Döşemealtı’nda coşkulu 29 Ekim kutlaması

Döşemealtı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Günler öncesinden başlayan hazırlıklarda belediye ekipleri ilçenin cadde, sokak ve meydanlarını adeta gelin gibi süsledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı “Mustafa Kemal- Bir Kurtuluş Savaşı Hikayesi” adlı oyunla başlayan etkinlikler, ilçenin cadde ve sokaklarında marşlar çalan araç konvoyuyla devam etti. Döşemealtı Kent Meydanında düzenlenen Sümer Ezgü konseriyle doruğa çıkan kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Döşemealtı Belediyesi Türkiye Cumhuriyetinin 98’nci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Belediye ekipleri günler öncesinden tüm cadde ve sokakları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsledi. 28 Ekim’de yapılan kutlamalar sabahın erken saatlerinde 29 Ekim otobüsünün mahallelerde marşlar çalmasıyla başladı. Belediye ekipleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mahalle mahalle vatandaşlara Türk Bayrağı, çocuklara ise oyuncak ve satranç takımı dağıttı.

Etkinlik kapsamında Yeşilpark Kültür Merkezinde tamamı amatör tiyatroculardan oluşan ‘Döşemealtı Halk Oyuncuları’ adlı tiyatro topluluğunun Döşemealtı Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği tiyatro gösterimi yapıldı. Atatürk’ün hayatını ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinin anlatıldığı tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Tiyatro oyununun ardından Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 29 Ekim otobüsü ile ilçeyi baştan başa gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Uzun araç konvoyunun yapıldığı etkinlikte Başkan Genç’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey, Saadet Partisi İlçe Başkanı Metin Kandemir, Belediye Meclis üyeleri otobüste halkı selamlayıp bayrak ve oyuncak dağıttı. İlçede büyük coşkuyla kutlanan bayramda vatandaşlar sık sık 29 Ekim otobüsünün önünü keserek protokolle bayramlaştı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç beraberindekilerle birlikte konvoy eşliğinde Kent meydanında bulunan konser alanına geldi. Genç, meydanda toplanan binlerce Döşemealtılı tarafından alkışlarla karşılandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın son etkinliğine binlerce vatandaşın yanı sıra, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci, Antalya Esnaf Odaları Başkanı Adlıhan Dere, Cumhuriyet Halk Partisi, Ak Parti, İYİ Parti Döşemealtı Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin tek kadın Tannuresi Jale Şimşek’in sahne almasıyla başlayan etkinlik, Sanatçı Sümer Ezgü birbirinden güzel türküleri ile devam etti. Başkan Genç sahneye çıkarak sanatçı Ezgü’ye Döşemealtı Halısı hediye edip çiçek verdi. Buradan vatandaşları selamlayan Genç, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Genç zaman zaman söylenen türkülere eşlik etti. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Başkan Turgay Genç ve protokol üyeleri zaman zaman oyun havalarında yerlerinde duramayarak vatandaşlarla birlikte piste çıkıp oynadı. Geç saatlere kadar süren coşkulu kutlama 10’ncu yıl Marşının okunmasıyla sona erdi.