Edremit Belediye Başkanı Arslan, Güre’de çalışmaları inceledi

Edremit Belediyesi tarafından Güre Mahallesi’nde ki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da çalışmaları yerinde inceledi. Güre’nin yılladır ihmal edilmişliğini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

Edremit Belediyesi tarafından çağdaş ve modern bir kent yaratmak için gerçekleştirilen çalışmalar ilçenin dört bir yanında devam ediyor. Güre Köy Meydanı’nda geçtiğimiz yıl yenilenen köy meydanı düzenlemesinin ardından yeni Atatürk büstü konulması için hazırlıklar yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kaynarca Caddesi’nde yeni yeşil alan düzenlemeleri, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Pir Sultan Abdal Caddesi ve Ethem Ağa Caddesi’nde yolların yeniden düzenlenmesi gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını, görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Arslan, Güre Mahallesi’nin ihmal edilmişliğini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirterek “Güre köy meydanımızı yeniden düzenledik. Meydanımızı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü ile taçlandıracağız. Kentimizin dört bir yanında olduğu gibi Güre Mahallemizde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yollarından, parklarına ve tüm yeşil alanlarına kadar Güre Mahallemizi güzel bir görünüme kavuşturacağız” dedi.

Başkan Arslan, Güre’nin ardından Çamlıbel Mahallesi’ne geçerek Muhtar Mustafa Çambel ile birlikte yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi.