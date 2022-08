Edremit Kitap Fuarı’nda dördüncü gün de geride kaldı…

5. Edremit Kitap Fuarı’nın dördüncü gününde Prof. İlber Ortaylı söyleşisi olağanüstü ilgi görürken, fuara katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Yüzüncü yıl kutlamalarını millet başlatacak ve İkinci Yüzyılda hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız,” dedi. Yazar Sinan Meydan ise “yüzyılın zaferinde çocuklarımıza döne dolaşa bağımsızlığın, özgürlüğün değerini anlatmalıyız” vurgusu yaptı.

5. Edremit Kitap Fuarı'nda "İkinci Yüzyıl Öncesi Türkiye ve Ortadoğu" başlıklı söyleşi de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “İkinci Yüzyılda hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız, iktidarın başlatmadığı yüzüncü yıl kutlamalarını millet olarak biz başlatacağız, bu kutlamaların önüne kimse geçemez” dedi.

Gazeteci Necdet Saraç’ın yönettiği söyleşide Bülent Kuşoğlu şunları söyledi: Osmanlı’nın 1854’de başlayan borçlanma serüveni Düyunu Umumiye’yi yarattı ve bu borçlanma serüveni bir devleti bitirdi. Adına Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) dedikleri ve Erdoğan’ın “eşbaşkanı” olduğunu söylediği bu proje ile başlayan süreç önce Türkiye’de alt kimlikleri kaşıyarak milli birliğimize baltalamaya ve parçalamaya çalıştı. TSK yapılan sistematik saldırılar, eğitim sisteminin çökertilmesi BOP’un sonuçlarıdır. BOP ile ülkemiz parçalanma ve ümmetçi bir Ortadoğu ülkesi haline getirilmek istendi.

Erdoğan’ın BOP Eşbaşkanlığının getirdiği ağır yükler karşısında Türkiye parçalanmamışsa bunu da CHP’ye ve CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na borçludur.

İktidarın yanlış politikaları aynı zamanda yaklaşık 650 milyar dolar dış borcu olan bir Türkiye yarattı ve bu devasa borç Türkiye’yi maalesef Düyunu Umumiyeli II. Abdülhamit dönemine doğru götürüyor. Hazine garantili olanlar dahil 650 milyar dolar borç ile yaşamak sürdürülebilir değil. Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile devlet fakirden alıp zengine veriyor…

Dünyada dört yıl üst üste milyoner göçü veren tek ülke Türkiye’dir. Yurtdışına kaçan 17 bin 100 bin hesabın (her biri 1 milyon dolar ve üzeri) toplamı yaklaşık 200 milyar dolardır. Bunun yarısı geri gelse Türkiye abad olur ama mimarisi ve psikolojisi bozuk, güvenin yok olduğu bir ortamda bu para geri gelmez, çünkü Türkiye ekonomisinin hem mimarisi ve psikolojisi bozuk, hem de bu iktidar yönetemediği için çaresiz kalmış, Yönetemeyen ve çaresiz kalan iktidar güven vermez.

100 yıl sonra aynı girdaba girmiş Türkiye’yi ancak CHP ve birlikte yol yürüdüğü Millet İttifakı ve ortakları kurtarır. Yeniden üreten, adaleti sağlayan umut dolu bir Türkiye mümkün…

Konuşmasının sonunda Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından teşekkür edilen ve plaket sunulan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “asıl teşekkürü bu alana dolduran ve değişim isteyen binlerce kişi hak ediyor” dedi.

ORTAYLI: ÇOCUKLARINIZA SEVGİ VEREMİYORSANIZ DOĞURMAYIN

Binlerce kişinin katıldığı 5. Edremit Kitap Fuarı’nda “İnsan geleceğini nasıl kurar” başlıklı söyleşide konuşan Prof. İlber Ortaylı ise yaklaşık 1,5 saat süren söyleşi boyunca hem güldürdü, hem de düşündürdü…

Gençlere “üniversite sınavında rastgele seçim yapmayın, istemediğiniz bölüme kayıt olmayın” diyen Ortaylı “asıl hedefinizden asla vazgeçmeyin, her zaman ikinci bir yol olduğunu unutmayın, şartlar ne olursa olsun farklı yerleri gezin, yurtdışına çıkın” dedi.

ODTÜ’den öğrencisi Birsen Temir Saraç’ın yönettiği söyleşide İlber Ortaylı şunları söyledi:

Türkler seçim yapamıyor, üniversite bitirmek tek başına bir şey ifade etmiyor, gelişme için üç kuşak üniversite bitirmeli. Google’de arama yaparken Türkçe dışında diğer dillere de bakın, farkı göreceksiniz…

Uzak geçmişte 25 kişilik köylerde bile 25 kişilik tiyatrolar varken bugün büyük kentlerde bile tiyatro yok…

Mutlu bir toplum yaratmak istiyorsanız, sabah kahvaltısını hazırlayamayacağınız, akşam yarım saat ayıramayacağınız çocukları doğurmayın. Çocuklarınıza pahallı papuçtan önce sevgi veriniz…

Herkes kendi talihinin mimarıdır. Yaşadıkları, an be an insanı oluşturur ve arkasında bıraktıkları, farkına varmadan önüne geçer…

Ben politikayla ilgilenmem saçmalığını bırakın ve yurdunuzun tarihi ve dış politikasıyla ilgilenin çünkü o sizinle ilgileniyor…

Bu tür fuarlar önemli, Edremit zengin bir kazaydı ama bu tür etkinlikler yapmıyordu, şimdi Edremit Kitap Fuarı gibi böyle bir etkinlik yapıp, böylesine çok büyük kalabalıklara ulaşmak önemli…

Bir buçuk saat süren söyleşide herkesi etkileyen ve büyülü bir atmosfer yaratan İlber Ortaylı’ya fuar adına teşekkür plaketini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu verdi.

MEYDAN: ÇOCUKLARIMIZA BAĞIMSIZLIĞIN DEĞERİNİ ANLATALIM

Yazar ve tarihçi Sinan Meydan ise “100. Yılında Büyük Zafer”i anlattı.

Kuvayi Milliye’nin başladığı ve bittiği coğrafya olan bu bölgede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Meydan, “Bizlere düşen görev çocuklarımıza yakın tarihi anlatmak, bağımsızlığın, özgürlüğün değerini anlatarak aydınlık yarınlar yetiştirmektir” dedi.

KADIN CİNAYETLERİ

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan ve EŞİK temsilcisi Hülya Gülbahar, Anadolu Kadın Hareketi’nden Birsen Temir Saraç moderatörlüğünde “Bitmeyen Kadın Cinayetleri”ni konuştular.

Kadın ve erkeklere çocukluktan itibaren yüklenen görevlerin yarattığı sorunlar ile sonuçlarını ve bu konuda yapılması gerekenleri anlatan Gülbahar ver Sarıhan “Eşit ve adil bir dünya istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizi yıldıramayacaklar. Yeter ki olalım” dediler. Ayrıca birçok kişi ve çevrenin “Kadınların verdiği eşitlik mücadelesinden korktuğunun” altı çizildi.

SABAHATTİN ALİ, MUSTAFA SEYİT SUTÜVEN

5. Edremit Kitap Fuarı’nın dördüncü gününde Edremit’in iki değerli ismi Sabahattin Ali ve Mustafa Seyir Sutüven anıldı. Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Cumhur Dokur’un yönettiği söyleşiye Nükhet Eren, Bülent Güldal ve Ufuk Karaman katılırken, Edremitli yazarlar Sabahattin Ali ve Mustafa Seyir Sutüven’in bilinmeyenlerini kitapseverlere anlattılar.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Ayşegül Devecioğlu, Perihan Koca, Mehmet Tüm ve Murat Akbaş günümüzün en önemli sorularından olan “Demokrasi İçin Birlik Mümkün mü?” başlıklı söyleşide konuklarımız aydınlık yarınlar için birlik olmanın öneminin altını çizdi. Plaketlerini CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan’ın elinden alan konuşmacılar demokratik bir Türkiye için kararlılık vurgusu yaptılar.

5. EDREMİT KİTAP FUARI’NDA BUGÜN

21 Ağustos Pazar günü sona erecek ve Edremit Altınkum Tesisleri’nde süren 5. Edremit Kitap Fuarı’nın bugünkü (17 Ağustos Çarşamba) programı şöyle:

19:00 Haber ve habercilik; Uğur Ulusoy (Gazeteci)

19:30 Edremit, Tarih ve Turizm; Prof. Abdullah Soykan, Murat Bostancıoğlu (Kazdağları Müzesi), Sinan Kahyaoğlu (Tarihçi), Fazıl Sayın (Tarihçi Yazar)

20:30 Aydınlık Kapıları: Şeyh Bedrettin, Nazım Hikmet:Erdal Şahin (Müzisyen)

21:00 Türkiye’de “Kasırga”; Levent Gültekin (Gazeteci)

21:30 Şiir, sinema, müzik: Tuna Kiremitçi (Şair, Yazar ve Müzisyen)

22:30 Gerçek haber ve gazeteci olmak! Saygı Öztürk (Gazeteci)

23:00 Köksüzler; Barış İnce (Yazar, gazeteci)

23:30 İki kişilik yalnızlık; Sinan Akyüz