Edremit yağmurlara karşı hazır

Edremit Belediyesi şiddetli yağışlara karşı kış ayları öncesi yağmursuyu bertarafını sağlayan menfezlerin temizlik çalışmasını hızlandırdı.

Kent genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar öncesi Edremit Belediyesi’ne bağlı ekipler 7 gün 24 saat görevde. Edremit’teki taşkın tehlikelerine karşı, menfez ve mazgallar temizleniyor. Edremit merkezi Gençlik Caddesi, Edremit Vergi Dairesi, Tugay Komutanlığı ve Üçgen Park mevkindeki belirlenen noktalarda temizlik yapılırken, çalışmalar ilçe genelinde devam edecek.

HIZLA ÖNLEMLER ALDIK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, “Türkiye’de yaşanan afetler bize gösteriyor ki, şiddetli yağışlarda taşkın ve su baskınlarına karşı hızla önlem alınması birçok zararın ve olumsuzluğun engellenmesi adına çok önemli. Ekiplerimiz sahada etkin bir biçimde müdahale edebilmek için bu süreçte 7 gün 24 saat esasına göre hazır bekliyor. Bunun yanı sıra temizlik çalışmalarının hız kazanmasıyla pandeminin getirdiği sorunları ortadan kaldırarak, halk sağlığını gözetiyor ve çevre kirliliğine de son veriyoruz.” diye konuştu.