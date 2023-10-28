Edremit’te 100. Yıl coşkusu başladı

Edremit ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları resmi çelenk sunma töreni ile başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Şehit Hamdibey Meydanı’nda protokol üyeleri ile birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu.

Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni yapıldı. Şehit Hamdibey Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kurumu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, protokol üyeleri ile bayramlaşıp katılanların ve tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları 29 Ekim Pazar günü Şehit Hamdibey Meydanı’nda ki resmi törenler, Atatürk Gençlik Merkezi’nde sergi, söyleşi, akşam ise fener alayı ve Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Konseri Tefo-Seko konseri ile devam edecek.