  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Edremit’te 100. Yıl coşkusu başladı

Edremit’te 100. Yıl coşkusu başladı

Edremit’te 100. Yıl coşkusu başladı
Güncelleme:

Edremit ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları resmi çelenk sunma töreni ile başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Şehit Hamdibey Meydanı’nda protokol üyeleri ile birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu.

Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni yapıldı. Şehit Hamdibey Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kurumu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, protokol üyeleri ile bayramlaşıp katılanların ve tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları 29 Ekim Pazar günü Şehit Hamdibey Meydanı’nda ki resmi törenler, Atatürk Gençlik Merkezi’nde sergi, söyleşi, akşam ise fener alayı ve Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Konseri Tefo-Seko konseri ile devam edecek.

Etiketler Edremit Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan Tayfun Canlı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Damadın eski eşi düğünü bastı; geline dışkı fırlattı
Hamas'tan kara saldırısı başlatan İsrail'e ağır darbe
Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı
Akaryakıta indirim sürprizi!
Market çalışanı genç kadına erkek şiddeti kamerada
Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı
Cumhuriyet şehrinde nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi
30 Ekim haftası burç yorumları
İsrail medyasından kara harekatı itirafı: ''Tam bir hayal kırıklığı''
Selin Ciğerci'nin MASAK raporu ortaya çıktı