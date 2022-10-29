Edremit’te Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Edremit ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümü; Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Edremit’te ilçesinde düzenlenen program Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bayram tebriklerini kabul etti.

Tebriklerin ardından protokol üyeleri Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki tören alanına geçti. Burada program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Odabaş, konuşmasında “Bugün Yüce Türk miletinin Büyük Devlet adamı Atatürk’ün önderliğinde kenetlenerek, Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu tüm Dünya'ya ilan ettiği günün 99. yıldönümüdür.

Bugün, bu topraklarda yaşayan istisnasız herkesin; doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisinin, Batmanlı, Şırnaklı, Edirneli, Antalyalı, Edremitlinin atasının, ecdadının bu vatan topraklarını kurtarmak için verdiği bir ölüm-kalım mücadelesi, bir onur, haysiyet ve namus mücadelesi neticesinde, zaferle taçlanan “Kurtuluş Savaşı” sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. yıldönümüdür.

Çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa ve kanunlar ile çerçevesini belirlediği temel hak ve özgürlüklerin, özgürce kullanılmasını güvence altına almıştır. Bu çerçevede, bu ülkede yaşayan herkes hür ve birinci sınıf vatandaştır. Herkes, aynı geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşmaktadır. Bunun için de herkes, tasada, kederde ve sevinçte bu ortaklığın paydaşı olmalıdır. Zira, “Egemenlik, Kayıtsız, Şartsız Milletindir” ilkesi doğrultusunda, üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir ve Devlet, bu milletin devletidir. Cumhuriyet bu milletin Cumhuriyetidir. Hepimize kutlu olsun” dedi.

Ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu. Edremit Belediyesi Yıldızlar Halk oyunları ekibi gösterisini sundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Resmigeçit töreni ile program sona erdi.

Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sivil ve askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.