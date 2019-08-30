Ekrem İmamoğlu'ndan 30 Ağustos açıklaması: ''Milli birliğimiz hep büyüsün''

30 Ağustos Zafer Bayramı 97’nci yıl kutlamaları için ilk resmi tören Taksim’deki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avserer ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sırasıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, Taksim’deki tören bittikten sonra İstanbul Valiliği’ne geçti. Üçlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Valilik’te yapılacak bayramlaşmaya katıldı.

NAZIM’IN “KUVAYİ MİLLİYE DESTANI” OKUNDU

Valilik makam odasına geçen Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, davetlilerle bayramlaştı. Resmi törenlerin sonuncusu Vatan Caddesi’nde gerçekleştirildi. Tören arabasına binen Vali, Garnizon Komutanı ve İBB Başkanı, bando eşliğinde halkı selamladı. Törene yoğun katılım gösteren yurttaşlar, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde geçit törenine renk kattı.

Selamlamanın ardından Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, protokoldeki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları toplulukları, törene katılan protokole ve vatandaşlara farklı yörelerden folklor gösterileri sundu.

Törende, İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları, usta şair Nazım Hikmet’in, “Kuvayi Milliye Destanı” ve “Davet” şiirlerini okudu. Tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.

Tören bitiminde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan İmamoğlu, duygularını, “Cumhuriyeti çok önemsiyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde ve dünyada barış prensibi dünyaya hakim olsun. Dileğim ve temennim budur” sözleriyle dile getirdi.

