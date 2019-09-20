Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'un yeni metrosu için tarih verdi

İmamoğlu kazı töreninde yaptığı konuşmada "222 kmlik bir metro çalışması devam ediyor. Ne yazık ki bugün içinde bulunduğumuz Göztepe - Ümraniye hattı gibi, 8 proje yaklaşık bir yıl ve daha uzun süredir çalışamları durdurulmuş projelerdir.

Şu anda bazı hatlar var ki çalışma var, kağır üstünde gözükse de yüzde bir seviyesinde. Yani oraya sadece bir şantiye kurulmuş. Önümüzde sıkı bir yükümüzün olduğunun farkındayız.

Ağustos ayında attığımız imzayla finansal anlamda sorunun büyük bir kısmını aşmış bulunmaktayız. 1 yıldan fazladır duran bu şantiyeyi hareketlendireceğiz. Bu metro hattının 2022 yılında bitirilmesini öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı.