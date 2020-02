Ekrem İmamoğlu'ndan ''kadın başkan'' sitemi

İmamoğlu, makam odasında bir araya geldiği Şeyma Döğücü’nün İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, “Bu tabi İstanbul’umuz için üzücü bir durum. İnşallah sayısı artar. Bu konuda her siyasi parti sorumlu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28’nci ilçe belediyesi ziyaretini Sancaktepe’ye yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bina girişinde karşıladığı İmamoğlu’nu, makam odasında ağırladı. Döğücü’nün İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu tabi İstanbul’umuz için üzücü bir durum. İnşallah sayısı artar. Bu konuda her siyasi parti sorumlu” dedi.

İMAMOĞLU: “SEÇİLMİŞ HER BELEDİYE BAŞKANI EN KIYMETLİ YARDIMCIMIZ”

Döğücü’ye başarı dileklerini ileten İmamoğlu, “Bugün Sancaktpe’de hem dünden bugüne İBB ile olan süreçleri dinleyeceğiz kendisinden hem de bundan sonraki beklentileri elbette ki karşılıklı yorumlayacağız. İBB’deki yetkili arkadaşlarımız bizimle beraber. Sancaktepe’de, Başkan’ımızın kadrosuyla, bugün güzel bir Sancaktepe günü değerlendirmesi yapacağımızı düşünüyorum. Uyumlu bir çalışma yürütmeyi, yönetmeyi düşünüyoruz. Her ilçe, bizim için aynı. Her seçilmiş belediye başkanı, bizim için en kıymetli yardımcımız. Bu kapsamda bir arada olmayı, bir araya gelmeyi, konuşmayı hiçbir zaman aksatmadan hizmet yönetmeyi düşünüyoruz. Bugün de Başkan’ımıza böyle ortama ayarladığı için teşekkür ediyorum. Hem kendisine hem bize inşallah başarılı bir süreç diliyorum. Bugün de hepimize hayırlı olsun diyelim” diye konuştu.

DÖĞÜCÜ: “BİR ARADA ÇALIŞMA YÖNTEMİNİ BENİMSİYOR OLMANIZ BÜYÜK BİR AVANTAJ”

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Döğücü de “Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz ilçemize. Bir arada çalışma yöntemini benimsiyor olmanız bizim için büyük bir avantaj. Biz de aynı şekilde, belediye başkanı seçildikten sonra, herkesin belediye başkanı olmanın derdi ve gayreti içindeyiz. Bütün mahalle ve sokaklarımıza aynı anlayışla hizmet etmeyi inşallah düşünüyoruz, Allah ömür verdikçe, sıhhat, sağlık verdikçe. Ben de bugünün verimli geçmesini ümit ediyorum. Sizlere, Sancaktepe’mizle ilgili genel bilgilerimizi, İBB ile yapacağımız işleri görüşeceğimiz güzel, verimli bir gün olarak geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

REHABİLİTASYON MERKEZİ’NİN BAHÇE ZEMİNİNİ BEĞENMEDİ

Konuşmaların ardından, Sancaktepe’nin sorunlarının ele alındığı sunumun yapılacağı salona geçildi. Sunumda, İmamoğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de hazır bulundu.

Başkan Döğücü ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri, İBB heyetine sunum yaptı. İmamoğlu, sunumun ardından ilçede saha gezileri gerçekleştirdi. Döğücü, sağlık sorunu nedeniyle saha incelemelerine katılamadı.

İlk olarak İBB’ye ait Sancaktepe İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’dan, geçtiğimiz Mart ayında faaliyete geçen tesisle ilgili bilgiler aldı.

İmamoğlu, merkezin tam randımanlı faaliyete geçmesi için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. İmamoğlu, tesisin bahçesindeki zemin döşemesini de kullanışlı bulmayarak değiştirilmesi talimatı verdi.

ÖĞRENCİLERLE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÖĞRETMENLERLE SOHBET

Merkez’in ardından yine İBB’ye ait Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, burada karşılaştığı 5’nci sınıf öğrencileriyle renkli sohbetler gerçekleştirdi. Öğrenciler, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu, miniklere çeşitli nasihatler etti.

İmamoğlu’nun öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminde de renkli anlar yaşandı. İmamoğlu’nun Sancaktepe’deki son durağı, İbni Sina İlkokulu oldu. Müdür Muhammer Akçay’dan okulla ve sorunlarıyla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, öğretmenlerle de bir araya geldi.

Aynı bahçede bulunan İbni Sina Ortokulu’nun müdürü Salih Kürşat Yakın, İmamoğlu’nu kendi okullarına davet etti. Daveti kırmayan İmamoğlu, ortaokul öğretmenleriyle de buluştu. İmamoğlu okuldan, öğrencilerin sevgi gösterileri altında ayrıldı.