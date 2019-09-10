En çok kitap okuyan Ekrem İmamoğlu'nun misafiri olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İBB iş birliği kapsamında başlatılan “Kırtasiye Seti Dağıtım” etkinliğini, Yenibosna Emir Sultan Ortaokulu’nda başlattı.

İmamoğlu’na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile Genel Sekreter Yardımcıları Yeşim Meltem Şişli ve Murat Yazıcı eşlik etti. Okul bahçesinde kendisini bekleyen öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan İmamoğlu, törenin başlamasını da onların arasında bekledi.

Galeri: Ekrem İmamoğlu, Yenibosna Emir Sultan Ortaokulu’nu ziyaret etti

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı, okul müdür Şaban Çibir yaptı. Çibir’in ardından konuşan İmamoğlu, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

“AKILDAN, BİLİMDEN YANA DÜNYA İNSANLARI YETİŞTİRMELİYİZ”

İBB’nin eğitim-öğretim konusunda yetkili kurum olmadığına dikkat çeken İmamoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği’nin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu biliyorum. Okullar, bizim önceliğimiz olacak. Senkronize çalışma yapmak adına, okullarımızı hem güzelleştirmek hem de yeni okul ihtiyaçlarını katkı sunmak adına tüm iyiniyetli girişimlerimizi, Valiliğimizle ve MEB’le yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya, en yüksek çabayı göstermeye, fırsat verilirse de en yoğun katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu buradan duyurmak isterim” dedi.

Yeni teknoloji çağı ile birlikte çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına iyi eğitim almalarının zorunlu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Her eğitim kurumunun geleceği yakalaması adına, mutlaka yeniliklere açık ve dünyayı takip eden, en ileri seviyede akıldan ve bilimden yana olan elbette ki milletimizin ve bu toprakların geleneklerini ve göreneklerini hisseden ama bir dünya insanı yetişmesi noktasında eğitim kurumları olmak için de çaba göstermeleri gerektiğinin de altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

“KREŞ KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ”

Eğitimin önceledikleri konulardan biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok yakın zamanda, birkaç hafta içerisinde tanıtımlarımızı ve nasıl adımlar atacağımızı sizlerle de paylaşacağız. Özellikle, yüz binlerce çocuğumuza okul öncesi eğitim verme konusunda büyük bir devrimi başlatacağız. Kreş meselesini çok önemsiyoruz.

Bu konuda göreceksiniz bugüne kadar ihmal edilmiş bu alana, sizlerin belediyesi olarak, İBB belediyesi olarak, çok büyük adımlar atacağız ve yüz binlerce çocuğumuza mutlaka okul öncesi eğitim almaları konusunda en üst seviyede destek olacağız. Bu aynı zamanda annelerimizin de işini kolaylaştıracak. Annelerimizin çocuklarını bizlere emanet ettiği her kreş sayısını artırdığımızda, iyi biliyorum ki annelerimiz hayata atılacaklar, üretecekler ve kendi aile ekonomilerine de katkıda bulunacaklar. Bu aynı zamanda mutlu yuvaların sayısını şehrimizde daha da artıracak. Bunun bilincindeyiz.”

“ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ OLARAK YANINDA OLACAĞIZ”

Konuşmasının ardından okul folklor ekibinin gösterisini izleyen İmamoğlu, onlarla toplu fotoğraf çektirdi. Öğretmenler odasına çıkan İmamoğlu, eğitimcilerle bir araya geldi. Okula bayrak ve İstiklal Marşı CD’si hediye eden İmamoğlu, öğretmelerin kıymetini tarif edecek kelime bulamadığını belirtti.

Öğretmenlerin yaşadığı mesleki zorlukları bildiğini vurgulayan İmamoğlu, “Atanamayan, kadro sıkıntısı çeken öğretmenlerimizi biliyorum. Umarım bunları aşarız. Gerçekten şehirlerimiz çok kalabalık ve eğitimden şikayetlerimiz çok. Buna yetişemeyen fiziki taraflar var. Şehirler adına çok büyük atılımılar yapmamız lazım. Biz, tabi İBB olarak, direkt bu konularla ilgili bir kurum olamıyoruz. Ama hem MEB hem valiliğimizle sıkı bir koordinasyonla ihtiyaçların giderilmesi konusunda biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bir yanıyla da mesleki olarak sizlerin de yanında olmak isteriz” dedi.

“KADIN ÖĞRETMEN SAYISININ FAZLA OLMASINDAN MEMNUN OLDUM”

“Toplumun en önde bireylerinin öğretmenler olmasını isterim” diyen İmamoğlu, “Toplumun birçok faaliyetlerini hazırlayan biz belediyeleriz. Belediyelerin bu çalışmalarının en ön saflarında öğretmenler olsun, bize yol göstersin, bizimle yol yürüsün isteriz.

Biz, 16 milyonun belediyesiyiz. Bu noktada toplumun en ön saflarında öğretmenler olursa; oradaki akıl, çağdaş duruş ve olgunluk daha da büyür. O bakımdan ben sizi bu şehrin en kıymetli en öndeki yol arkadaşları olarak, en fedakar kişiler olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Odada bulunan öğretmenlerin çoğunluğunun kadın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi: “Gerçekten birçok meslekte kadın sayısı iyi duruma geldi. Daha da artmasını istiyorum. Bizim birçok kurumumuzda kadın sayısını çok az görünce üzülüyorum. Bizim bir iştirakimizde (İSPARK), 2500’de ‘Sıfır’ kadın sayısını görünce vuruldum yani. Bu hoş bir şey değil. Köylerde zaten üretiyor. Ama şehirlerde kadın üretirse, toplum var. Yoksa olmuyor. Dünyada bu noktada en düşük oranlara sahip ülkelerden birisiyiz. Bu hiç hoş bir durum değil. Halbuki bizim kadınımız çok üretkendir. En azından annemden ve eşimden biliyorum.”

EN ÇOK KİTABI OKUYAN ÖĞRENCİ İMAMOĞLU’NUN MİSAFİRİ OLACAK

Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, bir eğitimcinin spor alanlarının eksikliği yönündeki tespitine, “Bahçeniz küçük. Buraya bir spor salonu olmaz; ama hızlıca modern bir spor alanı oluşturmak adına arkadaşlarımızı bilgilendiriyorum” yanıtını verdi. İmamoğlu, öğretmenlerle görüşmesinin ardından, aynı koridordaki 6/A ve 6/D sınıflarını ziyaret etti. Sınıflarda öğrenciler ve öğretmenleriyle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, “Okulunuza kitap hediye edeceğim. Öğretmenleriniz en çok kitap okuyanları tespit edecek ve ben en çok kitabı kim ya da kimler okuduysa onları misafir edeceğim” dedi.

