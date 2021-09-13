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Erdal Erzincan'dan İmamoğlu'na büyük jest

Erdal Erzincan'dan İmamoğlu'na büyük jest

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Erdal Erzincan, konser sonrası bağlamasını Ekrem İmamoğlu'na hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu jest karşısında “Saz çalar mıyım bilmiyorum ama milletimizin kalbini çalmaya niyetliyim" demesi dikkat çekti. 

İBB Başkanı daha sonra “Onur duydum. Aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Değerli eşimle beraber yuvamızın en güzel yerinde bu akşamın notalarıyla beraber bizimle olacak” diyerek bağlamayı Erzincan’ın elinden aldı. 

Bu jestin ardından salonda uzun süre alkışlar kesilmedi. 

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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