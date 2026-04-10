Faralya’da heyelan müdahalesi, Muğla Büyükşehir ekipleri harekete geçti

Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi Kabak mevkiinde meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı müdahaleyle yolu açmak için çalışmalara başladı.

Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi Kabak mevkiinde 10 Nisan Cuma saat 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi, bölgede ulaşımın kesilmesine yol açtı. Olayın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

Ekipler Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Ekipler, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede benzer risklerin önüne geçilmesi amacıyla kalıcı çözümler için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, kaya ıslahı ve şev stabilitesine yönelik proje çalışmalarını tamamlayarak, uygulama aşamasına geçilebilmesi için ilgili kurumlardan izin sürecini başlattı.

İzin Süreçleri Titizlikle Yürütülüyor

Söz konusu alanın arkeolojik sit, korunacak hassas bölge ve orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle izin süreçlerini titizlikle yürütülüyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kalıcı çözüm hayata geçirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kesintisiz sürdürüyor.

Başkan Aras: “Gerekli Tüm Adımları Atıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirtti. Başkan Aras, “Gece saatlerinde yaşanan olayın ardından ekiplerimiz hızla bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Bölgede yaşanan risklere karşı kalıcı çözüm için hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Başkan Aras, “Kaya ıslahı ve şev düzenlemesine yönelik projelerimizi hazır hale getirdik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçerek bu sorunu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüğünü belirterek sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.