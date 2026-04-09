Ünlü şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı

Astral seyahat ve spiritüel dünyayla ilgili açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, bu kez narkotik polisinin radarına girdi. Bir dijital platformda yaptığı "Ayahuska Çayı" yorumları nedeniyle "özendiricilik" suçlamasıyla gözaltına alınan Güney, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital platformdaki yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şarkıcı hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında Güney bugün gözaltına alındı. Tutuklandı Güney, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şarkıcı Yusuf Güney, ‘uyuşturucu- uyarıcı etken maddesi içerdiği anlaşılan Ayahuska çayını özendirici’ açıklamalarda bulunma suçundan tutuklandı. Ayahuska ve DMT Nedir? Ayahuska, Amazon ormanlarında bulunan bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen ve yoğun halüsinasyonlara neden olan bir içecektir. İçeriğindeki DMT, beyin kimyasını ciddi şekilde etkileyen, bağımlılık yapma potansiyeli yüksek ve Türkiye dahil birçok ülkede yasal olarak yasaklı olan ağır bir psikedelik maddedir. DHA/İHA