Ünlü şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı

  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı

Güncelleme:

Astral seyahat ve spiritüel dünyayla ilgili açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, bu kez narkotik polisinin radarına girdi. Bir dijital platformda yaptığı "Ayahuska Çayı" yorumları nedeniyle "özendiricilik" suçlamasıyla gözaltına alınan Güney, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital platformdaki yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şarkıcı hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında Güney bugün gözaltına alındı.

Tutuklandı

Güney, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şarkıcı Yusuf Güney, ‘uyuşturucu- uyarıcı etken maddesi içerdiği anlaşılan Ayahuska çayını özendirici’ açıklamalarda bulunma suçundan tutuklandı.

Ayahuska ve DMT Nedir?

Ayahuska, Amazon ormanlarında bulunan bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen ve yoğun halüsinasyonlara neden olan bir içecektir. İçeriğindeki DMT, beyin kimyasını ciddi şekilde etkileyen, bağımlılık yapma potansiyeli yüksek ve Türkiye dahil birçok ülkede yasal olarak yasaklı olan ağır bir psikedelik maddedir.

DHA/İHA

Etiketler Yusuf Güney gözaltı Ayahuska çayı magazin narkotik DMT astral seyahat video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Son seçim anketi yayınlandı: Zirvedeki fark sadece 1,3 puan... Son seçim anketi yayınlandı: Zirvedeki fark sadece 1,3 puan... Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!''
Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a rest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da belgeli yanıt Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a rest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da belgeli yanıt Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı Ünlü komedyene ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması! Ünlü komedyene ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması! Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı