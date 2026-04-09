Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt tabelalarını deprem etkisiyle değiştirmeye hazırlanıyor! 10 Nisan Cuma gününden itibaren motorin fiyatında tam 12,88 TL'lik devasa bir indirim beklenirken, benzinde ise Eşel Mobil sonrası 1,05 TL'lik bir yansıma öngörülüyor.
Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarına rekor bir indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.
10 Nisan 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen yeni fiyat tarifesi, özellikle motorin kullanıcılarına nefes aldıracak.
Uluslararası piyasalardaki hareketlilik sonrası yapılan hesaplamalara göre, motorin grubunda tam 12,88 TL tutarında bir indirim öngörülüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
Benzinde Eşel Mobil ve ÖTV Etkisi
Benzin grubunda ise toplam indirim tutarı 4,19 TL olarak hesaplansa da, mevcut Eşel Mobil Sistemi ve ÖTV farkının kapatılması gerekliliği nedeniyle vatandaşa yansıyacak net tutarın 1,05 TL olması bekleniyor.
İndirimin bir kısmının vergi farkını karşılamada kullanılacak olması, benzindeki düşüşü motorine oranla daha sınırlı tutacak.
2025 yılı fiyatları artık hayal!
Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.
İşte 9 Nisan Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|63.25 TL
|85.29 TL
|34.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|63.10 TL
|85.14 TL
|34.39 TL
|ANKARA
|64.22 TL
|86.42 TL
|34.87 TL
|IZMIR
|64.50 TL
|86.70 TL
|34.79 TL
|ADANA
|65.05 TL
|87.26 TL
|35.31 TL
|ADIYAMAN
|65.39 TL
|87.60 TL
|35.44 TL
|AFYON
|65.31 TL
|87.61 TL
|34.84 TL
|AGRI
|65.77 TL
|87.96 TL
|36.09 TL
|AKSARAY
|65.12 TL
|87.33 TL
|34.71 TL
|AMASYA
|64.81 TL
|86.99 TL
|35.49 TL
|ANTALYA
|65.44 TL
|87.74 TL
|35.04 TL
|ARDAHAN
|65.28 TL
|87.47 TL
|35.79 TL
|ARTVIN
|65.09 TL
|87.28 TL
|36.34 TL
|AYDIN
|64.72 TL
|86.92 TL
|34.94 TL
|BALIKESIR
|64.81 TL
|87.01 TL
|34.49 TL
|BARTIN
|64.53 TL
|86.52 TL
|34.55 TL
|BATMAN
|65.69 TL
|87.99 TL
|35.44 TL
|BAYBURT
|64.99 TL
|87.18 TL
|35.69 TL
|BILECIK
|64.18 TL
|86.17 TL
|34.39 TL
|BINGOL
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.69 TL
|BITLIS
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.51 TL
|BOLU
|64.29 TL
|86.27 TL
|34.70 TL
|BURDUR
|65.26 TL
|87.56 TL
|34.99 TL
|BURSA
|64.30 TL
|86.29 TL
|34.39 TL
|CANAKKALE
|64.84 TL
|87.04 TL
|34.59 TL
|CANKIRI
|64.64 TL
|86.83 TL
|35.10 TL
|CORUM
|64.82 TL
|87.01 TL
|35.04 TL
|DENIZLI
|64.97 TL
|87.17 TL
|34.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.70 TL
|88.00 TL
|35.56 TL
|DUZCE
|64.13 TL
|86.12 TL
|34.55 TL
|EDIRNE
|64.35 TL
|86.56 TL
|35.09 TL
|ELAZIG
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.31 TL
|ERZINCAN
|65.23 TL
|87.42 TL
|35.69 TL
|ERZURUM
|65.28 TL
|87.47 TL
|35.49 TL
|ESKISEHIR
|64.50 TL
|86.49 TL
|34.49 TL
|GAZIANTEP
|65.18 TL
|87.39 TL
|35.01 TL
|GIRESUN
|65.03 TL
|87.22 TL
|35.49 TL
|GUMUSHANE
|64.99 TL
|87.18 TL
|35.59 TL
|HAKKARI
|65.85 TL
|88.15 TL
|36.17 TL
|HATAY
|64.91 TL
|87.12 TL
|35.11 TL
|IGDIR
|65.78 TL
|87.97 TL
|36.09 TL
|ISPARTA
|65.30 TL
|87.60 TL
|34.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|65.19 TL
|87.40 TL
|35.14 TL
|KARABUK
|64.55 TL
|86.54 TL
|34.55 TL
|KARAMAN
|65.11 TL
|87.32 TL
|35.41 TL
|KARS
|65.29 TL
|87.48 TL
|35.89 TL
|KASTAMONU
|64.91 TL
|87.10 TL
|35.55 TL
|KAYSERI
|65.21 TL
|87.42 TL
|34.81 TL
|KILIS
|64.93 TL
|87.14 TL
|35.31 TL
|KIRIKKALE
|64.52 TL
|86.71 TL
|34.72 TL
|KIRKLARELI
|64.34 TL
|86.55 TL
|34.99 TL
|KIRSEHIR
|64.58 TL
|86.77 TL
|34.82 TL
|KOCAELI
|63.67 TL
|85.66 TL
|34.19 TL
|KONYA
|65.23 TL
|87.58 TL
|34.91 TL
|KUTAHYA
|65.14 TL
|87.17 TL
|34.94 TL
|MALATYA
|65.40 TL
|87.61 TL
|35.47 TL
|MANISA
|64.58 TL
|86.78 TL
|34.84 TL
|MARDIN
|65.73 TL
|88.03 TL
|35.44 TL
|MERSIN
|65.04 TL
|87.25 TL
|35.61 TL
|MUGLA
|64.98 TL
|87.18 TL
|34.84 TL
|MUS
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.78 TL
|NEVSEHIR
|65.11 TL
|87.32 TL
|34.91 TL
|NIGDE
|65.06 TL
|87.27 TL
|34.71 TL
|ORDU
|64.82 TL
|87.00 TL
|35.09 TL
|OSMANIYE
|64.92 TL
|87.13 TL
|35.44 TL
|RIZE
|64.97 TL
|87.16 TL
|35.59 TL
|SAKARYA
|63.97 TL
|85.96 TL
|34.29 TL
|SAMSUN
|64.80 TL
|86.98 TL
|35.09 TL
|SANLIURFA
|65.38 TL
|87.59 TL
|35.46 TL
|SIIRT
|65.72 TL
|88.02 TL
|35.64 TL
|SINOP
|64.86 TL
|87.04 TL
|35.59 TL
|SIRNAK
|65.81 TL
|88.11 TL
|35.75 TL
|SIVAS
|65.22 TL
|87.41 TL
|35.39 TL
|TEKIRDAG
|63.93 TL
|86.14 TL
|34.79 TL
|TOKAT
|64.87 TL
|87.05 TL
|35.59 TL
|TRABZON
|64.96 TL
|87.15 TL
|35.19 TL
|TUNCELI
|65.81 TL
|88.11 TL
|36.01 TL
|USAK
|64.98 TL
|87.18 TL
|34.95 TL
|VAN
|65.79 TL
|88.01 TL
|35.41 TL
|YALOVA
|63.98 TL
|85.97 TL
|34.29 TL
|YOZGAT
|64.90 TL
|87.09 TL
|35.02 TL
|ZONGULDAK
|64.49 TL
|86.48 TL
|34.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol