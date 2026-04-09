Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt tabelalarını deprem etkisiyle değiştirmeye hazırlanıyor! 10 Nisan Cuma gününden itibaren motorin fiyatında tam 12,88 TL'lik devasa bir indirim beklenirken, benzinde ise Eşel Mobil sonrası 1,05 TL'lik bir yansıma öngörülüyor.

Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarına rekor bir indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

10 Nisan 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen yeni fiyat tarifesi, özellikle motorin kullanıcılarına nefes aldıracak.

 Uluslararası piyasalardaki hareketlilik sonrası yapılan hesaplamalara göre, motorin grubunda tam 12,88 TL tutarında bir indirim öngörülüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Benzinde Eşel Mobil ve ÖTV Etkisi

Benzin grubunda ise toplam indirim tutarı 4,19 TL olarak hesaplansa da, mevcut Eşel Mobil Sistemi ve ÖTV farkının kapatılması gerekliliği nedeniyle vatandaşa yansıyacak net tutarın 1,05 TL olması bekleniyor.

İndirimin bir kısmının vergi farkını karşılamada kullanılacak olması, benzindeki düşüşü motorine oranla daha sınırlı tutacak. 

2025 yılı fiyatları artık hayal!

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.

İşte 9 Nisan Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 63.25 TL 85.29 TL 34.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 63.10 TL 85.14 TL 34.39 TL
ANKARA 64.22 TL 86.42 TL 34.87 TL
IZMIR 64.50 TL 86.70 TL 34.79 TL
ADANA 65.05 TL 87.26 TL 35.31 TL
ADIYAMAN 65.39 TL 87.60 TL 35.44 TL
AFYON 65.31 TL 87.61 TL 34.84 TL
AGRI 65.77 TL 87.96 TL 36.09 TL
AKSARAY 65.12 TL 87.33 TL 34.71 TL
AMASYA 64.81 TL 86.99 TL 35.49 TL
ANTALYA 65.44 TL 87.74 TL 35.04 TL
ARDAHAN 65.28 TL 87.47 TL 35.79 TL
ARTVIN 65.09 TL 87.28 TL 36.34 TL
AYDIN 64.72 TL 86.92 TL 34.94 TL
BALIKESIR 64.81 TL 87.01 TL 34.49 TL
BARTIN 64.53 TL 86.52 TL 34.55 TL
BATMAN 65.69 TL 87.99 TL 35.44 TL
BAYBURT 64.99 TL 87.18 TL 35.69 TL
BILECIK 64.18 TL 86.17 TL 34.39 TL
BINGOL 65.81 TL 88.11 TL 35.69 TL
BITLIS 65.81 TL 88.11 TL 35.51 TL
BOLU 64.29 TL 86.27 TL 34.70 TL
BURDUR 65.26 TL 87.56 TL 34.99 TL
BURSA 64.30 TL 86.29 TL 34.39 TL
CANAKKALE 64.84 TL 87.04 TL 34.59 TL
CANKIRI 64.64 TL 86.83 TL 35.10 TL
CORUM 64.82 TL 87.01 TL 35.04 TL
DENIZLI 64.97 TL 87.17 TL 34.69 TL
DIYARBAKIR 65.70 TL 88.00 TL 35.56 TL
DUZCE 64.13 TL 86.12 TL 34.55 TL
EDIRNE 64.35 TL 86.56 TL 35.09 TL
ELAZIG 65.81 TL 88.11 TL 35.31 TL
ERZINCAN 65.23 TL 87.42 TL 35.69 TL
ERZURUM 65.28 TL 87.47 TL 35.49 TL
ESKISEHIR 64.50 TL 86.49 TL 34.49 TL
GAZIANTEP 65.18 TL 87.39 TL 35.01 TL
GIRESUN 65.03 TL 87.22 TL 35.49 TL
GUMUSHANE 64.99 TL 87.18 TL 35.59 TL
HAKKARI 65.85 TL 88.15 TL 36.17 TL
HATAY 64.91 TL 87.12 TL 35.11 TL
IGDIR 65.78 TL 87.97 TL 36.09 TL
ISPARTA 65.30 TL 87.60 TL 34.94 TL
KAHRAMANMARAS 65.19 TL 87.40 TL 35.14 TL
KARABUK 64.55 TL 86.54 TL 34.55 TL
KARAMAN 65.11 TL 87.32 TL 35.41 TL
KARS 65.29 TL 87.48 TL 35.89 TL
KASTAMONU 64.91 TL 87.10 TL 35.55 TL
KAYSERI 65.21 TL 87.42 TL 34.81 TL
KILIS 64.93 TL 87.14 TL 35.31 TL
KIRIKKALE 64.52 TL 86.71 TL 34.72 TL
KIRKLARELI 64.34 TL 86.55 TL 34.99 TL
KIRSEHIR 64.58 TL 86.77 TL 34.82 TL
KOCAELI 63.67 TL 85.66 TL 34.19 TL
KONYA 65.23 TL 87.58 TL 34.91 TL
KUTAHYA 65.14 TL 87.17 TL 34.94 TL
MALATYA 65.40 TL 87.61 TL 35.47 TL
MANISA 64.58 TL 86.78 TL 34.84 TL
MARDIN 65.73 TL 88.03 TL 35.44 TL
MERSIN 65.04 TL 87.25 TL 35.61 TL
MUGLA 64.98 TL 87.18 TL 34.84 TL
MUS 65.81 TL 88.11 TL 35.78 TL
NEVSEHIR 65.11 TL 87.32 TL 34.91 TL
NIGDE 65.06 TL 87.27 TL 34.71 TL
ORDU 64.82 TL 87.00 TL 35.09 TL
OSMANIYE 64.92 TL 87.13 TL 35.44 TL
RIZE 64.97 TL 87.16 TL 35.59 TL
SAKARYA 63.97 TL 85.96 TL 34.29 TL
SAMSUN 64.80 TL 86.98 TL 35.09 TL
SANLIURFA 65.38 TL 87.59 TL 35.46 TL
SIIRT 65.72 TL 88.02 TL 35.64 TL
SINOP 64.86 TL 87.04 TL 35.59 TL
SIRNAK 65.81 TL 88.11 TL 35.75 TL
SIVAS 65.22 TL 87.41 TL 35.39 TL
TEKIRDAG 63.93 TL 86.14 TL 34.79 TL
TOKAT 64.87 TL 87.05 TL 35.59 TL
TRABZON 64.96 TL 87.15 TL 35.19 TL
TUNCELI 65.81 TL 88.11 TL 36.01 TL
USAK 64.98 TL 87.18 TL 34.95 TL
VAN 65.79 TL 88.01 TL 35.41 TL
YALOVA 63.98 TL 85.97 TL 34.29 TL
YOZGAT 64.90 TL 87.09 TL 35.02 TL
ZONGULDAK 64.49 TL 86.48 TL 34.95 TL

 

Haber3.com Haber Merkezi

İslam Memiş'ten ateşkes sonrası altın alacaklara kritik uyarı!
İslam Memiş'ten ateşkes sonrası altın alacaklara kritik uyarı!
İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi!
İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi!
Okulda skandal görüntüler: Ders sırasında sınıfı basan veli hakaret yağdırdı
Okulda skandal görüntüler: Ders sırasında sınıfı basan veli hakaret yağdırdı
Survivor güzel isminin ''ilişkideki beklentilerim'' kriterleri ''pes'' dedirtti!
Survivor güzel isminin ''ilişkideki beklentilerim'' kriterleri ''pes'' dedirtti!
Rize'de sürpriz keşif.. Toprak altından 200 yıllık hazine bulundu!
Rize'de sürpriz keşif.. Toprak altından 200 yıllık hazine bulundu!
Gece başlayıp, saatlerce sürecek: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi
Gece başlayıp, saatlerce sürecek: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi
''Manisa'' sözünü tutmayan Çinli otomotiv devine tarihi ceza yolda!
''Manisa'' sözünü tutmayan Çinli otomotiv devine tarihi ceza yolda!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
Alkollü trafik canavarı aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı! Alkollü trafik canavarı aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı! Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Fırtınada akılalmaz anlar! Kuvvetli fırtına dev çatıyı kağıt gibi havalandırdı! Fırtınada akılalmaz anlar! Kuvvetli fırtına dev çatıyı kağıt gibi havalandırdı! Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında! Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Epilepsi krizi geçiren sürücü ortalığı savaş yerine çevirdi Epilepsi krizi geçiren sürücü ortalığı savaş yerine çevirdi APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek! APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek!
Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: 3 günde tam 120 farklı tür kamerada! Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: 3 günde tam 120 farklı tür kamerada! Yapay zeka teknolojisinin yakın tarihli gizli tehdidi ortaya çıktı: Uzmanlardan Korkutan Uyarı Yapay zeka teknolojisinin yakın tarihli gizli tehdidi ortaya çıktı: Uzmanlardan Korkutan Uyarı Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme