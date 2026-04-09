Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt tabelalarını deprem etkisiyle değiştirmeye hazırlanıyor! 10 Nisan Cuma gününden itibaren motorin fiyatında tam 12,88 TL'lik devasa bir indirim beklenirken, benzinde ise Eşel Mobil sonrası 1,05 TL'lik bir yansıma öngörülüyor.

Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarına rekor bir indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

10 Nisan 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen yeni fiyat tarifesi, özellikle motorin kullanıcılarına nefes aldıracak.

Uluslararası piyasalardaki hareketlilik sonrası yapılan hesaplamalara göre, motorin grubunda tam 12,88 TL tutarında bir indirim öngörülüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Benzinde Eşel Mobil ve ÖTV Etkisi

Benzin grubunda ise toplam indirim tutarı 4,19 TL olarak hesaplansa da, mevcut Eşel Mobil Sistemi ve ÖTV farkının kapatılması gerekliliği nedeniyle vatandaşa yansıyacak net tutarın 1,05 TL olması bekleniyor.

İndirimin bir kısmının vergi farkını karşılamada kullanılacak olması, benzindeki düşüşü motorine oranla daha sınırlı tutacak.

2025 yılı fiyatları artık hayal!

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.

İşte 9 Nisan Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 63.25 TL 85.29 TL 34.99 TL ISTANBUL (ANADOLU) 63.10 TL 85.14 TL 34.39 TL ANKARA 64.22 TL 86.42 TL 34.87 TL IZMIR 64.50 TL 86.70 TL 34.79 TL ADANA 65.05 TL 87.26 TL 35.31 TL ADIYAMAN 65.39 TL 87.60 TL 35.44 TL AFYON 65.31 TL 87.61 TL 34.84 TL AGRI 65.77 TL 87.96 TL 36.09 TL AKSARAY 65.12 TL 87.33 TL 34.71 TL AMASYA 64.81 TL 86.99 TL 35.49 TL ANTALYA 65.44 TL 87.74 TL 35.04 TL ARDAHAN 65.28 TL 87.47 TL 35.79 TL ARTVIN 65.09 TL 87.28 TL 36.34 TL AYDIN 64.72 TL 86.92 TL 34.94 TL BALIKESIR 64.81 TL 87.01 TL 34.49 TL BARTIN 64.53 TL 86.52 TL 34.55 TL BATMAN 65.69 TL 87.99 TL 35.44 TL BAYBURT 64.99 TL 87.18 TL 35.69 TL BILECIK 64.18 TL 86.17 TL 34.39 TL BINGOL 65.81 TL 88.11 TL 35.69 TL BITLIS 65.81 TL 88.11 TL 35.51 TL BOLU 64.29 TL 86.27 TL 34.70 TL BURDUR 65.26 TL 87.56 TL 34.99 TL BURSA 64.30 TL 86.29 TL 34.39 TL CANAKKALE 64.84 TL 87.04 TL 34.59 TL CANKIRI 64.64 TL 86.83 TL 35.10 TL CORUM 64.82 TL 87.01 TL 35.04 TL DENIZLI 64.97 TL 87.17 TL 34.69 TL DIYARBAKIR 65.70 TL 88.00 TL 35.56 TL DUZCE 64.13 TL 86.12 TL 34.55 TL EDIRNE 64.35 TL 86.56 TL 35.09 TL ELAZIG 65.81 TL 88.11 TL 35.31 TL ERZINCAN 65.23 TL 87.42 TL 35.69 TL ERZURUM 65.28 TL 87.47 TL 35.49 TL ESKISEHIR 64.50 TL 86.49 TL 34.49 TL GAZIANTEP 65.18 TL 87.39 TL 35.01 TL GIRESUN 65.03 TL 87.22 TL 35.49 TL GUMUSHANE 64.99 TL 87.18 TL 35.59 TL HAKKARI 65.85 TL 88.15 TL 36.17 TL HATAY 64.91 TL 87.12 TL 35.11 TL IGDIR 65.78 TL 87.97 TL 36.09 TL ISPARTA 65.30 TL 87.60 TL 34.94 TL KAHRAMANMARAS 65.19 TL 87.40 TL 35.14 TL KARABUK 64.55 TL 86.54 TL 34.55 TL KARAMAN 65.11 TL 87.32 TL 35.41 TL KARS 65.29 TL 87.48 TL 35.89 TL KASTAMONU 64.91 TL 87.10 TL 35.55 TL KAYSERI 65.21 TL 87.42 TL 34.81 TL KILIS 64.93 TL 87.14 TL 35.31 TL KIRIKKALE 64.52 TL 86.71 TL 34.72 TL KIRKLARELI 64.34 TL 86.55 TL 34.99 TL KIRSEHIR 64.58 TL 86.77 TL 34.82 TL KOCAELI 63.67 TL 85.66 TL 34.19 TL KONYA 65.23 TL 87.58 TL 34.91 TL KUTAHYA 65.14 TL 87.17 TL 34.94 TL MALATYA 65.40 TL 87.61 TL 35.47 TL MANISA 64.58 TL 86.78 TL 34.84 TL MARDIN 65.73 TL 88.03 TL 35.44 TL MERSIN 65.04 TL 87.25 TL 35.61 TL MUGLA 64.98 TL 87.18 TL 34.84 TL MUS 65.81 TL 88.11 TL 35.78 TL NEVSEHIR 65.11 TL 87.32 TL 34.91 TL NIGDE 65.06 TL 87.27 TL 34.71 TL ORDU 64.82 TL 87.00 TL 35.09 TL OSMANIYE 64.92 TL 87.13 TL 35.44 TL RIZE 64.97 TL 87.16 TL 35.59 TL SAKARYA 63.97 TL 85.96 TL 34.29 TL SAMSUN 64.80 TL 86.98 TL 35.09 TL SANLIURFA 65.38 TL 87.59 TL 35.46 TL SIIRT 65.72 TL 88.02 TL 35.64 TL SINOP 64.86 TL 87.04 TL 35.59 TL SIRNAK 65.81 TL 88.11 TL 35.75 TL SIVAS 65.22 TL 87.41 TL 35.39 TL TEKIRDAG 63.93 TL 86.14 TL 34.79 TL TOKAT 64.87 TL 87.05 TL 35.59 TL TRABZON 64.96 TL 87.15 TL 35.19 TL TUNCELI 65.81 TL 88.11 TL 36.01 TL USAK 64.98 TL 87.18 TL 34.95 TL VAN 65.79 TL 88.01 TL 35.41 TL YALOVA 63.98 TL 85.97 TL 34.29 TL YOZGAT 64.90 TL 87.09 TL 35.02 TL ZONGULDAK 64.49 TL 86.48 TL 34.95 TL

