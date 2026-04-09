Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Hafsanur Sancaktutan'dan Somer Sivrioğlu'na, Büşra Pekin'den Mert Demir'e, Norm Ender'den Burak Deniz'e kadar pek çok ünlü ismin yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.. Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler: Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Enes Güler, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada 11 şüphelinin gözaltına alındığı, iki şüphelinin firar durumunda olduğu bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği açıklandı. Somer Sivrioğlu, Sinem Özgenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'nun gözaltına alınamadığı bildirildi.