  4. APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek!

APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek!

APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek!
Güncelleme:

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle yetkili kuruluşlarca standartlara aykırı basılan plakalar, artık plaka basım talep belgesi aranmadan ve hiçbir ücret alınmadan yenilenecek. Plaka basım süreçlerine fotoğraf kaydı zorunluluğu gelirken, 2027 yılına kadar uygulanacak geçici maddeler de netleşti.

Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin Yürütülmesi hakkında yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelik ile plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespit edilmesi halinde tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi aranmayacak. Söz konusu plakalar, yetkili kuruluşlar tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecek.

Ayrıca, plaka basımı ve dağıtımına ilişkin kayıt kapsamı genişletildi. Buna göre, plaka basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları da sisteme dahil edilecek.

Geçici maddeyle ise plaka basımında kullanılacak kalıpların, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027’ye kadar yetkilendirilen odalara dağıtılacağı hükme bağlandı. Bu tarihten önce basılmış ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakaların ise mevcut ölçülere uygun kabul edilecek.

İHA

