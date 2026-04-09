Alkollü trafik canavarı aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalıştı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. 3.27 promil alkollü olduğu tespit edilen şahsa; ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği tehlikeye sokma suçlarından toplam 450 bin TL para cezası kesildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü araçla sıkıştırıldıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Araçla kaçamayacağını anlayan şahıs, yaya olarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan kontrollerde şahsın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 450 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan K.A. yönetimindeki minibüs ile kaçmaya başladı. Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde ekipler tarafından sıkıştırılan K.A. bu kez de minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı. K.A. ekipler tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Sokak'ta yakalandı. Yapılan kontrollerde K.A.'nın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 'dur ihtarına uymama', ikinci kez 'alkollü araç kullanma', 'sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 450 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 3 ay önce 'alkollü araç kullanma' suçundan el konulduğu öğrenilen K.A.'nın ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzadı. Öte yandan, minibüste 60 gün süreyle trafikten men edildi.

K.A. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten ateşkes sonrası altın alacaklara kritik uyarı!
İslam Memiş'ten ateşkes sonrası altın alacaklara kritik uyarı!
İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi!
İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi!
Okulda skandal görüntüler: Ders sırasında sınıfı basan veli hakaret yağdırdı
Okulda skandal görüntüler: Ders sırasında sınıfı basan veli hakaret yağdırdı
Survivor güzel isminin ''ilişkideki beklentilerim'' kriterleri ''pes'' dedirtti!
Survivor güzel isminin ''ilişkideki beklentilerim'' kriterleri ''pes'' dedirtti!
Rize'de sürpriz keşif.. Toprak altından 200 yıllık hazine bulundu!
Rize'de sürpriz keşif.. Toprak altından 200 yıllık hazine bulundu!
Gece başlayıp, saatlerce sürecek: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi
Gece başlayıp, saatlerce sürecek: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi
''Manisa'' sözünü tutmayan Çinli otomotiv devine tarihi ceza yolda!
''Manisa'' sözünü tutmayan Çinli otomotiv devine tarihi ceza yolda!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Fırtınada akılalmaz anlar! Kuvvetli fırtına dev çatıyı kağıt gibi havalandırdı! Fırtınada akılalmaz anlar! Kuvvetli fırtına dev çatıyı kağıt gibi havalandırdı! Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında! Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Epilepsi krizi geçiren sürücü ortalığı savaş yerine çevirdi Epilepsi krizi geçiren sürücü ortalığı savaş yerine çevirdi APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek! APP plaka kararı Resmi Gazete'de: Ücretsiz değiştirilecek! Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar!
Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! Tarihi gecede İtalyan devini deviren Galatasaray Daikin'in sultanları Avrupa'nın kraliçesi oldu! Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: 3 günde tam 120 farklı tür kamerada! Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: 3 günde tam 120 farklı tür kamerada! Yapay zeka teknolojisinin yakın tarihli gizli tehdidi ortaya çıktı: Uzmanlardan Korkutan Uyarı Yapay zeka teknolojisinin yakın tarihli gizli tehdidi ortaya çıktı: Uzmanlardan Korkutan Uyarı Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme