  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme

Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme

Doğum izni, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi ve sosyal destek ödemelerinde yeni düzenleme
Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu, milyonların beklediği 'Sosyal Hizmet Kanunu' teklifinin ilk 6 maddesini kabul etti. Yeni düzenlemeyle koruyucu aile olan memurlara ek izin hakkı tanınırken, Darülaceze bağışlarına vergi muafiyetinde değişiklik yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi teklifinin 6 maddesi kabul edildi
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi. Teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi.

DARÜLACEZE'YE YAPILACAK YARDIMLAR VERGİ KAPSAMI DIŞINA ALINACAK

Kabul edilen maddelere göre; Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek, yakacak bağışlarının yanı sıra nakdi yardımlar gelir vergisi kapsamı dışına alınacak. Diğer taraftan Devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi amaçlıyor. Böylelikle koruyucu aile sayısının artması ile daha fazla çocuğun aile ile yaşaması, aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi amacıyla koruyucu aile olan memurlara isteğe bağlı 10 gün izin verilecek. Bir diğer madde ile 65 yaşını dolduran vatandaşlar ile muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara bağlanan aylıkların iadesinde kanuni faiz esas alınacak. Aylığa hak kazanmak üzere hazırlanan belgelerin gerçeğe aykırı olması halinde ödenen aylıklar ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar kanuni faiziyle hesaplanacak ve tutarıyla birlikte geri alınacak. Gerçeğe uygun olmayan belgeyi düzenleyen ve kullananlar hakkında ise ceza kovuşturması yapılacak.

KORUYUCU AİLE SOSYAL HİZMET MODELİ GELİŞTİRİLİYOR

Öte taraftan 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılan değişiklikle kanuna 'İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi', 'Çocuk Evleri Sitesi', 'Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezi', 'İhtisaslaşma', 'Sosyal ve Ekonomik Destek', 'Koruyucu Aile', 'Merkezi İzleme Sistemi' kavramları ekleniyor. Devlet korumasındaki çocukların aile ortamında büyümelerini sağlamak ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılmaları için koruyucu aile sosyal hizmet modeli geliştiriliyor. Buna göre sistem daha fazla ailenin katılımının teşvik edilmesi için 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Halihazırda koruyucu aile sözleşmesi devam eden koruyucu ailelerde eşlerden birinin, sigortalı olarak ay içerisinde 30 günden az çalışması ya da tam gün çalışmaması sebebiyle, isteğe bağlı sigortalı olanlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak isteğe bağlı sigortalılık veya iştirakçilik kapsamında ödediği primin, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca belirlenen prime esas kazanç günlük alt sınırı üzerinden hesaplanacak tutarı, ödeme belgesinin ibrazı halinde aylık ödemelere ilave edilerek karşılanacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin ilk 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 9 Nisan Perşembe günü toplanmak üzere kapattı. (DHA)

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler TBMM doğum izni düzenlemesi sosyal medya 15 yaş sınırı koruyucu aile izin hakkı Sosyal Hizmet Kanunu Darülaceze memur izinleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
