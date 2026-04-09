CHP'li il başkanı gözaltında!

Ankara’da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen ilk bilgilere göre operasyonun, İzmir'de yürütülen bir kooperatif soruşturmasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve geniş kapsamlı olduğu belirtilen kooperatif soruşturması çerçevesinde, Ankara’daki ikametinde gözaltına alınan Erkol’un, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın; kooperatif yönetimindeki işlemler, mali kayıtlar veya usulsüzlük iddiaları üzerinden yürütüldüğü tahmin ediliyor.