Farkındalık Festivali Sapanca'da başladı !

Uluslararası Farkındalık Festivali Aralık ayında, Türkiye’nin doğal güzellikleri ve bol oksijeni ile öne çıkan cennet mekânlarından Sapanca’da gerçekleşiyor. Yeşile ve doğaya doyacağınız Sapanca’da iki gün sürecek olan hafta sonu etkinliği, “Yeni Yılda Değişim Sanatını Yaşa!” sloganıyla bu sabah başladı.

Enerji merkezi çalışmaları ve Değişim programlarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var.

Programda yer alan “Değişim” çalışmaları: Stresi Yönetme, İnsanüstü Olma, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, şirket çalışanları ve aileler de programlara büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Farkındalık Festivali’ne dünyadan, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Sapanca çevresinden 400’e yakın katılım var. Sapanca’da doğa sporları imkânının da olduğu organizasyon 22 Aralık Pazar akşamı sona eriyor.

Yetkililer, günümüz dünyasının yarattığı tüm stres ve gerilimi atmak için hoş bir hafta sonu molası vermek isteyen herkesi doğanın kalbindeki bu pozitif organizasyona davet ediyor.