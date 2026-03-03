  1. Anasayfa
Geçmiş ve bugünün izleri Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde çağdaş sanatın hafıza, bilinçaltı ve mekan kavramlarını merkeze alan “Durmadan, Hatırlamaya Koşmak” sergisine ev sahipliği yapıyor. 6 Mart Cuma günü saat 16.00’da açılacak sergi, hafızanın kırılgan ve dönüşken doğasını farklı sanat disiplinleri aracılığıyla keşfetmeyi hedef alıyor.

Küratörlüğünü Şebnem Bahar’ın üstlendiği sergi, hafızayı sabit ve düzenli bir arşiv olarak değil, parçalanan, eksilen ve her seferinde yeniden kurulan bir süreç olarak ele alıyor. “Durmadan, Hatırlamaya Koşmak” sergisi, bireysel ve kolektif hafızanın katmanlarını görünür kılarak izleyiciyi “Hatırlamak gerçekten bir geri dönüş müdür, yoksa her seferinde yeniden kurulan bir eşik mi?” sorusuyla geçmiş ile bugün arasında düşünmeye davet ediyor.

SANATÇILARDAN ‘HAFIZA’ YAKLAŞIMI

Sergide yer alan sanatçılar, kişisel ve kolektif hafıza arasındaki geçirgen eşik üzerine üretimler sunuyor. Kardelen Semerci, kolajlarında parçalanmış imgeleri yeniden kurarak geçmişin sabitliğini sorgularken kırığın içinde oluşan anlamı görünür kılıyor. Gülden Ataman, yerleştirme, fotoğraf ve video çalışmalarında karşılaşma anları üzerinden bilinç ile bilinçdışı arasındaki geçişi araştırıyor. Ayşegül Yapar ise tekrar ve süre kavramları etrafında şekillenen üretimlerinde yüzeyi, bedensel hareketin ve hafızanın maddi izi olarak ele alıyor.

Durmadan, Hatırlamaya Koşmak Sergisi, 6 Nisan Pazartesi gününe kadar ziyaretçiye açık olacak.

