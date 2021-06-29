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Gökçek'in ağaç ve çalı faturası dudak uçuklattı

Gökçek'in ağaç ve çalı faturası dudak uçuklattı

Ankara’da, Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolar maliyetle yaptırılan ancak ilgi çekmeyince harabeye dönüşen Ankapark’ın ağaç ve çalı faturası da dudak uçuklattı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, belediyenin 2016 yılına yönelik faaliyet raporlarına, tesisin arazisi üzerine dikildiği öne sürülen ağaç ve bitkilerin maliyetinin 37 milyon TL olduğu belirlendi.

 Birçok sivil toplum kuruluşu ve akademisyenin karşı çıkmasına karşın “Çılgın proje” denilerek 750 milyon dolara yaptırılan Ankapark’a ilişkin yeni bir harcama kalemi daha açığa çıktı. Melih Gökçek başkanlığındaki ABB’nin AK Partili yönetiminin, “Havası daha temiz bir Ankara” hedefiyle ilçelere diktiği ağaçların büyük bölümünün Ankapark arazisi için kullanıldığı ileri sürüldü.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Ankapark’a 2016’da 7 bin 417 ağaç ve 1 milyon 844 bin çalı dikildiği savunuldu. Ağaç ve çalı dikiminin maliyeti ise belediyenin resmi kayıtlarına 37 milyon TL olarak geçirildi.

İLÇELER GERİDE KALDI

Ankapark arazisi üzerine 2016 yılında dikildiği belirtilen ağaç sayısının, aynı yıl Ankara’nın 13 ilçesine dikilen ağaç sayısından fazla olması dikkat çekti. Ankapark’a 7 bin 417 ağaç dikildiği belirtilirken Gölbaşı’na 2 bin 300, Mamak’a bin 148, Sincan’a ise 3 bin 156 ağaç dikildiği belirtildi.
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Birgün

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş melih gökçek
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