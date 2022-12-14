HAL-DER esnafından Küçükçekmece Belediyesi ıda Bankasına 3,6 ton gıda bağışı

Küçükçekmece Belediyesi’nin kentte dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirmek için hayata geçirdiği Gıda Bankası, çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Dayanışma ağını her geçen gün büyüten Gıda Bankası, İstanbul Halciler Derneği işbirliğiyle gerçekleşen toplantıda, hal esnafının desteğiyle toplanan 3.6 ton meyve - sebze bağışını, kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına taşımaya hazırlanıyor.

Bayrampaşa Hali’nde gerçekleştirilen işbirliği toplantısına; İBB Hal Müdürü İsrafil Aydın ve

Hal-Der Başkanı Numan Dayan, Küçükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sosyal

Yardım İşleri Müdür Vekili İlyas Dikici, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık,

Yönetim Kurulu İTO Meyve - Sebze Komitesi Başkanı Abdulmuti Baran katıldı.

3.6 ton gıda bağışı toplandı

Toplantıda, Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası görevlileri Bayrampaşa halindeki tüm

esnafa Gıda Bankası çalışmalarının yer aldığı broşürleri dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Ekiplerin özenli çalışmaları sonucunda sabah saatlerine kadar 3.6 ton gıda bağış olarak

toplandı. Toplantıda bağışların süreklilik kazanması için görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkan Kemal Çebi: Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz

Küçükçekmece’de daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade

eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Dayanışmanın ve sevginin geçtiği tek banka olarak

nitelendirdiğim Gıda Bankası üzerinden kurduğumuz dayanışma ağını, genişletmek ve

güçlendirmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin dertlerini dert edinen bir ekiple birlikte çalışıyoruz.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, projelerini üretirken, hizmet verirken vatandaşlarımızın

mutluluğunu gözetiyor. Küçükçekmece’de insanların yüzü gülsün istiyorum, sorunlarını

birlikte çözelim, birlikte dayanışma içinde, kent ruhunu yansıtacak işler yapalım istiyorum. Bu

anlamda özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gıda

Bankası’na yapılan tüm bağışlar, tamamen resmi ve yönetmeliklere uygun olarak

gerçekleştiriliyor. Bize destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.