Hatay Expo'da Mersin tüm yönleriyle tanıtılıyor

“Medeniyetler Bahçesi” temasıyla açılışı yapılan EXPO’21 Hatay’da Mersin, tarihe tanıklık eden mekanları, doğal güzellikleri ve bitki örtüsü ile tanıtılıyor. 1006 metrekarelik pavilyonda hazırlanan ‘Mersin Bahçesi’, ilk günden yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla açılışı yapılan EXPO 2021 Hatay’da 1006 metrekarelik alanda oluşturduğu ‘Mersin Bahçesi’ yoğun ilgi görüyor. Açıldığı andan itibaren ilgi odağı olan Mersin Bahçesi’nde; Mersin’in tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve bitki çeşitliliği tanıtılıyor. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Devlet Opera ve Balesi iş birliğinde gerçekleştirilen müzik dinletisiyle de Mersin’in sanatsal zenginliği ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Mersin’in kültürel, tarihi ve bitkisel simgeleri tanıtılıyor

Park ve Bahçeler Dairesi tarafından tasarlanan Mersin Bahçesi’nde Mersin, doğusundan batısına kadar tanıtılıyor. Çalışma alanında; Kleopatra Kapısı, Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Kanlıdivane Antik Kenti, Adam Kayalar Kabartması, Cennet-Cehennem Obrukları, Kızkalesi, Doğu Sandal Mağarası, Anemurium Antik Kenti, Softa Kalesi, Aynalıgöl Mağarası, Kelenderis Antik Kenti, Zeyne Türbesi, Mut Kalesi, Yerköprü Şelalesi, Alahan Manastırı, Uzuncaburç Antik Kenti, Ayatekla Kilisesi, Silifke Kalesi, Dana Adası, Astım Mağarası, Göksu Deltası, Olba Antik Kenti, Aphrodisias Antik Kenti, Lamos Kanyonu, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Yumuktepe Höyüğü, Namrun Kalesi, Tarsus Şelalesi, Saint Paul Kuyusu, Gözlükule Höyüğü, Donuktaş Tapınağı, Danyal Peygamber makamı, Eshab-ı Kehf Mağarası, Tarsus Antik Cadde Roma Yolu, Mamure Kalesi röprodüksiyonları ve tasvirleri yer alıyor.

Tasarımda yer alan Cennet Obruğu’nda ise Mersin’in geçmişten günümüze kadarki tarihi süreci Türkçe ve İngilizce dillerinde tanıtılıyor. Ayrıca, bahçe alanının çeşitli noktalarında Gazi Çiftliği, Yörükler, gastronomi ve Mersin plajları röprodüksiyonlar ile Mersin değerleri yansıtılıyor.

Pavilyonda, Mersin’in bitki örtüsüne vurgu yapacak olan Akdeniz defnesi, turunç, limon, zeytin, murt, dikenli incir, portakal, muz, palmiye ve begonvil de yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ekiplerinin de yer aldığı alanda yabancı ziyaretçiler için tercüman ve arkeolog desteği bulunuyor.

“Doğudan batıya, kuzeyden güneye Mersin temalı bir park yaptık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, EXPO’21’de bulunan Mersin Bahçesi’ni tanıttı. Şahin, “Hatay Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu EXPO 2021 Medeniyetler Bahçesi’nde ana temaya bağlı kalarak tarihi, kültürü ve doğası ile Mersinimizi en iyi şekilde tanıtacak bir proje yaptık. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Mersin temalı bir park yaptık. Bu doğrultuda Tarsus’un Kleopatra Kapısı’yla parkımıza giriş yapıyoruz. Mamure Kalesi, Pompei sütunları, Kanlıdivane, Cennet-Cehennem Obruğu ve zemininde de Kızkalesi ile parkımızı sonuçlandırdık. Bitki çeşitliliği ile Mersin’i en iyi şekilde tanıtmayı amaçladık” dedi.

“Mersin; doğal güzellikleri, tarihi zenginliği ve olağanüstü bitki örtüsüyle bir cennet”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin’in tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sanatsal vizyonunu da ortaya koymak istediklerini belirtti. Olağanüstü bir alanda Mersin’i ifade edeceklerini vurgulayan Özdülger, “Güzel Mersinimiz elbette ki güzel bir şekilde gösterilmeyi hak ediyor. Mersin; doğal güzellikleri, tarihi zenginliği ve aynı zamanda olağanüstü bitki örtüsüyle zaten başlı başına bir cennet; Türkiye’nin cenneti. Biz buradaki alanımızda bu sunumu en iyi şekilde yerine getirirken açılışında da estetik anlayışı ve vizyoner bakış açımızı da burayı gezen kıymetli misafirlerimize sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Hatay’da aynı zamanda Mersin’in sanatsal zenginliğini de sergileme fırsatı bulacaklarını kaydeden Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyemizdeki orkestra sanatçısı arkadaşlarımızın eşliğinde Türkiye’deki 6 operadan birisi olan Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin bale sanatçılarıyla küçük bir performans da sergiledik. Bu; Mersin’in büyülü zenginliğinin, büyülü güzelliğinin yanı sıra sanatsal zenginliğinin de en iyi şekilde ifadesi. Aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi olarak da süreç içerisinde bu alanımızı ve tabii ki Mersinimizi en iyi şekilde tanıtmak anlamında da arkadaşlarımız organize olacaklar ve onların sunumlarıyla da Mersin’in zenginliği tanıtılmış olacak. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Mersin alanını da çok sevdim”

Hatay’da yaşayan Bilal Ceylan, Mersin tasvirlerini çok beğendiğini ifade ederek, “EXPO 2021 şehrimize bir şeyler katacak. Mersin alanını da çok sevdim. Buraları gezdim. Aynısını yapmışlar, güzel olmuş. Mersin de Hatay gibi geniş bir kültüre sahip. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Oğlum da orada okuyor. Mersin’in mimarisini beğenmiştik o dönemlerde. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Fransa’dan gelen Cindy Dupond, Mersin alanını çok beğendiğini, Mersin’in geniş bir tarihe sahip olduğunu anladığını belirterek, “Çok ilginç buldum. Ben daha önce hiç böyle büyük bir alan görmemiştim. Özellikle Fransa’da da böyle bir yer yok. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Mersin adını daha önce duymuştum ama bu kadar fazla yeri, tarihi eseri olduğunu bilmiyordum. Şu andaki amacım da Mersin’i gezerek yerinde keşfetmek” ifadelerine yer verdi.

“Yapmış oldukları şey gerçekten muazzam, çok hoşunuza gitti”

Ziyaretçilerden Gizem Bozyar ise “Bugün Hatay Expo 2021’i gezmek için geldik. Buraya yapmış oldukları şey gerçekten muazzam, çok hoşunuza gitti. Şu an Cennet-Cehennem Obruğu’nu, Kleopatra Kapısı’nı geziyoruz. Bize Mersin’i olabildiğince güzel tanıtıyor ve bunu yaptıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.