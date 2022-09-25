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  4. Hava sıcaklıkları artıyor, Çarşamba'ya dikkat! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıkları artıyor, Çarşamba'ya dikkat! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıkları artıyor, Çarşamba'ya dikkat! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri

Meteoroloji haritalarla 5 günlük hava durumu tahminlerini duyurdu. Buna göre hava sıcaklıkları artacak. Ancak Çarşamba günü pek çok ilimizde yağış bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahminleri, hava tahmin haritaları, meteoroloji haritaları, hava,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

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