İBB 5 yılda 170 bin kişiyi özel sektöre iş sahibi yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul’un İstihdamına Katkı Ödül Töreni’nde kendi dönemlerinde kurdukları Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla, özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettiklerini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul’un İstihdamına Katkı Ödül Töreni’nde konuştu. Kendi dönemlerinde kurdukları Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla, özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettiklerini belirten İmamoğlu, “5 yıl önce, ‘İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi’ diye bir kısım söylemlerle yüz yüze kaldık. ‘Bu ağır ekonomik şartlarda yapılmaz, yapamazsınız ve mümkün değil’ diye de ifade edenler oldu. Ama biz, yolumuzdan geri dönmedik. Biz; hep birlikte, üretimde, istihdamda, her konuda bu şehir adına, ‘Tam yol ileri’ diyen bir anlayışa sahibiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul’un İstihdamına Katkı Ödül Töreni”nde konuştu. Şişli’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 1000 kişiye hitap eden İmamoğlu, “Sizlerin de desteğiyle; İstanbullular adına, ülke ekonomisi adına çok önemli bir proje yaptığımızı ifade etmek isterim. İş arayanlarla, özel sektördeki işverenleri buluşturan çok değerli bir projeyi geliştirdik ve gerçekleştirdik. Bölgesel İstihdam Ofislerimiz aracılığıyla hem iş arayan vatandaşlarımızın hem de iş gücüne ihtiyaç duyanların taleplerini karşılıyoruz bu kurmuş olduğumuz sistem marifetiyle. Böylece; İstanbul'da refahın artmasına, sosyal adaletin gelişmesinde katkıda bulunmanın da onurunu yaşıyoruz. Bu aslında bizim adil, yaratıcı, eşit ve güçlü bir İstanbul var etme prensiplerimizin yolculuğuna katkı sunan bir model” dedi.

“‘İŞSİZLERE İŞ BULMAK BELEDİYENİN İŞİ Mİ’ DİYENLERE…”

Söz konusu modeli 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde meydanlarda dile getirdiklerinde, rakiplerinin projeyi “gerçekçi” bulmadığını hatırlatan İmamoğlu, “5 yıl önce, ‘İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi’ diye bir kısım söylemlerle yüz yüze kaldık. Tabii, ‘Bu ağır ekonomik şartlarda yapılmaz, yapamazsınız ve mümkün değil’ diye de ifade edenler oldu. Ama biz, yolumuzdan geri dönmedik ve bunun bir ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Çünkü İstanbul'da, 20 milyonluk bir kentte, gerçekten insanların böyle bir rehberliğe ihtiyacı olduğunu, kendi iş yaşamımdan biliyorum” şeklinde konuştu. Bu kapsamda profesyonel bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu saptamasında bulunan İmamoğlu, “Arkadaşlarımla bu projeyi, ta adaylığımız döneminde işlemeye başladığımız andan itibaren, yüksek seviyede ilgiyle karşılaşacağını hissediyordum. Hatta biz o zaman, ‘İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi’ diyenlere, ‘150 bin kişi hedefliyoruz’ diye bir vaat açıklamıştık. Sonrasında, o dönem siyasi rakibimizin, ‘Biz zaten bu işi yapıyoruz, devletin kurumları var’ diye ifadelerinden sonra, onlar da bu projeyi sahiplendiler ve bir hedef koymaya kalktılar. Çıtayı yükseltmeye kalktılar. ‘Olsun, biz 200 bin hedefine de ulaşırız’ diye sonrasında bir açıklamam olmuştu. Ve geri dönmedik. Ve başardık, diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL SEKTÖRDE İŞ ARAYAN 170 BİNDEN FAZLA İNSANIN İŞ BULMASINA ARACILIK ETTİK”

1,5 yıllık pandemi sürecine rağmen söz verdikleri rakamlara, büyük oranda ulaştıklarını aktaran İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bugün, özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettik. İş bulmalarını sağladık. 170 bin kişiye iş bulmak, gerçekten çok değerli. 170 bin ailenin hayatına dokunmak demek. Sıfırdan başladığımız bu yolculuğa, bugün itibariyle 16.802 firma iş birliği ve 805 bin aday özgeçmişi ile devam ediyoruz. Aradığı nitelikte çalışanları bulmak amacıyla Bölgesel İstihdam Ofisi portalımıza her geçen gün yeni firmalar kaydoluyor. Geçtiğimiz 5 yılda, siz değerli işverenlerimizin de desteği ile neler yaptık kısaca özetlemek isterim. Bölgesel İstihdam Ofisi sayımızı 29’a, hatta Hatay’da deprem sonrası açtığımız ofisimizle birlikte 30’a çıkarttık. Çok yakında 39 ilçenin tamamında en az bir istihdam ofisimiz olacak. Bu ofislerimizde halen 300’e yakın ‘Kariyer danışmanı ve istihdam uzmanı” arkadaşımız çalışıyor.”

“KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAK İÇİN ÖZEL PROJELER GELİŞTİRDİK”

“2 mobil ofisimiz ile her hafta Anadolu ve Avrupa yakasında bir ilçede iş arayanlarla buluşuyoruz. Her sektörden, her seviyeden günlük ortama 25 bin civarında iş gücü talebini, sizlerin bio.ibb.istanbul portalımızda yayınladığınız ilanlar aracılığıyla iş arayan İstanbullulara sunduk. Ayda 50 binin üzerinde yüz yüze aday görüşmelerini sizlerle beraber Bölgesel İstihdam ofislerimizde gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 6 ay içinde, 1700’ün üzerinde toplu mülakat düzenledik. Sizlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda organize ettiğimiz bu mülakatlarda çok başarılı sonuçlar elde ettik. Her sektörde tüm pozisyonlarda, kadın istihdamını arttırmak için özel projeler geliştirdik. Kadınlara özel toplu mülakatlar düzenledik. Yuvamız İstanbul ile iş birliği yaparak, eğitim gören kreş öğrencilerinin annelerinin istihdamına katkı sağladık. Bölgesel İstihdam Ofislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kadın istihdam oranımız tam yüzde 39.”

“GENÇ İSTİHDAMINA ÖNEM VERDİK”

“Genç istihdamına önem verdik. Üniversiteler ve İBB yurtları ile iletişimimizi güçlendirerek, tam zamanlı/yarı zamanlı işlerle üniversite öğrencisi gençlerimizin hem ilk iş deneyimlerini kazanarak çalışma hayatını yakından tanımalarına hem de cep harçlığı kazanmalarına destek olduk. Enstitü İstanbul İSMEK iş birliği ile eğitim destekli istihdam programları düzenleyerek, ücretsiz eğitimler verdik. Bu kapsamda siz değerli işverenlerimizle ve bizimle iş birliği yapma isteğinde olan dernek, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile yakın temasta olduk. İhtiyaç duyduğunuz, size en uygun adayları, ilgili mesleğe özel tasarlanmış eğitimlerle yetkinleştirdik. Birlikte iş gücü piyasasına ayakları yere sağlam basan ve donanımlı bireyler kazandırdık.”

“50 BİNE YAKIN İSTANBULLU GENCİ, 250’DEN FAZLA İŞVEREN MARKASI İLE BULUŞTURDUK”

“Geleneksel hale getirdiğimiz ‘Kariyer ve İstihdam Fuar ve Zirvesi’ni düzenledik. İki yılda, 50 bine yakın İstanbullu genci, 250’den fazla işveren markası ile yani sizlerle bir araya getirdik. Tam da ihtiyaç duyduğunuz nitelikli, genç, istekli iş gücünü sizlerle buluşturduk. Bölgesel İstihdam Ofisleri İşgücü Piyasası Araştırma ekibini kurduk. Araştırma ekibimiz, işverenlerle derinlemesine görüşmeler yaparak piyasadaki işgücü ve beceri açıklarını tespit ediyor, daha çok kişiye iş imkanı sağlanması konusunda projeler geliştiriyor. Bu çerçevede bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘İstanbul İşgücü Piyasası Raporu’nu da hazırladık ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”

“HATAY’DA, HALA AKTİF HİZMETE DEVAM EDEN BİR OFİS AÇTIK”

“Tüm Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depreminden sonra, Hatay’da, hala aktif hizmete devam eden 1 ofis açtık. Hatay’da istihdama destek sağladık. Ayrıca; Hatay seferberliğimiz süresince, depremin olduğu ilk günden itibaren koli bandından hijyen malzemesine, battaniyeden gıdaya her türlü yardımı Bölgesel İstihdam Ofislerimiz aracılığı ile gönüllü olarak ulaştıran siz değerli işverenlerimizin desteğini ise hiç unutmadık. Tekrar teşekkür ediyorum. Birlikte engelsiz bir İstanbul için, engel tanımayan mülakatlar yaptık. Down sendromlu bireyler için, ‘+1 Ekip Arkadaşım’ projemizi hayata geçirdik. Geçici süreyle İBB tesislerinde barınan İstanbulluları özel sektör iş fırsatlarıyla buluşturduk, istihdamlarına katkı sunduk. İBB’den sosyal yardım alan İstanbulluları, sistem mezuniyeti projesi kapsamında, özel sektörde istihdam ederek, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağladık.”

PROJEYE DESTEK VEREN İŞ VERENLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

“Tüm bu çalışmalarımızı yürütürken her zaman kapımızı çalan tüm İstanbullulara eşit ve adil hizmet ettik, kapımızı çalmayanların ise biz kapısına gittik” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Amacımız; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, İstanbul gibi bir metropolde hayat mücadelesi veren vatandaşlarımıza destek olmak, mücadelelerinde yanlarında olmak. Bunu da Bölgesel İstihdam Ofislerimizin değerli çalışanları ve tabii ki siz değerli işverenlerimizin güçlü iş birliği sayesinde başardık. Gerçekten ben de burada, özellikle bu sürece katkı sunan ve bizimle iş birliği yaparak bu dayanışmayı, bu toplumun ihtiyaç duyduğu bir hususta bir araya gelme noktasında, bize bu aracılık yapma fırsatını veren siz kıymetli bütün iş verenlerimizi açıkçası ben alkışlıyorum. Tabii bütün katkılarınızın ve çabalarınızın artmasını da özellikle rica ediyorum. İstanbul'un başarısını hep beraber büyütebilir, ‘İstanbul senin’ mottomuzun aslında birer parçası da bu salonda bulunan siz kıymetli işverenlerimizin temsilcileri. Dolayısıyla; ‘İstanbul Senin’, ‘İstanbul başardı’, ‘İstanbul başarmaya devam edecek’ diyor isek, inanın bütün bu kavramlar, sizlere ait. Zaten başarmanın, bir arada başarmanın, kenti yönetmenin, birlikte yönetmenin ya da bir kentin herkese ait olmasını sağlamanın, ‘İstanbul senin’ diyebilmenin anlayışını temsil ediyoruz.”

“HER KONUDA BU ŞEHİR ADINA, ‘TAM YOL İLERİ’ DİYEN BİR ANLAYIŞA SAHİBİZ”

“Biz, gerçekten hep birlikte üretimde, istihdamda, her konuda bu şehir adına, ‘Tam yol ileri’ diyen bir anlayışa sahibiz. 90 binin üzerindeki çalışma arkadaşlarımın yanı sıra, biz, aynı zamanda 16 milyon insan kaynağının bir arada ürettiği bir şehir olma sorumluluğunu yürüten bir yönetim anlayışına sahibiz. İşte tüm bu kavramlarla kendimizi gerçekten halkçı, demokrat, devletini düşünen, insanını düşünen, çevreyi düşünen, yaşamı düşünen, çocukları, kadınları, gençleri düşünen ve herkesi eşitleyen güçlü bir şehir var etmeyi ilke edinen bir yolculuğun bireyleriyiz. İşte tam da bu kapsamda, ekonominin en zor anında insanların evine ekmek parası götürmesine ya da kariyerinin en doğru noktasında işe başlamasına fırsat tanıyan bu model için, hepinize tekrar teşekkür ediyorum.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından ödül törenine geçildi: “Sektörel”, “Dezavantajlı Grupların İstihdamı (Kadın, Genç ve Engelli)”, “Eğitim Destekli İstihdam Paydaşları”, “En Çok İstihdam Yapanlar” ve “Fuar Katılımcıları” gibi farklı kategorilerde 355 firmaya ödül almaya hak kazandı. İlk 36’da yer alan firmalar ödüllerini, İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay’ın elinden sahnede aldı.