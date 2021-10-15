İBB, depremde hasar gören Elazığ'daki okulu yeniden inşa edecek

İBB ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde ağır hasar alan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spor salonu ve atölye binalarının yeniden inşası için protokol imzalandı.

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, bir okulun CHP'li belediyeler tarafından yapılması talebinin AK Parti Elazığ milletvekili Metin Bulut tarafından geldiği bilgisini paylaştı. Erol aracılığıyla gelen talebe kayıtsız kalmadıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hayatı değiştirmek, iyi eğitimden geçer. Ülkemizin bireyi, memleketimizin vatandaşı olan her kişinin milli değerlerini, manevi değerlerini en üst seviyede taşıdığı bir eğitim yapısının, bu ülke için en büyük gelecek teminatı olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi. Protokol, İmamoğlu’nun şahitliğinde, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay arasında imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası, il valiliğine başvurup, bölgede okul yaptırma talebini iletti. Talebi olumlu karşılayan Elazığ Valiliği, İBB’ye, depremde hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spor salonu ve atölye binalarının yeniden projelendirilerek inşa edilebileceği yönünde yanıt verdi. İBB Meclisi, 16 Eylül 2021 tarihli oturumunda, kurumun Elazığ’da okul inşa etmesini onayladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, “Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 derslikli okul binası, atöyle binaları, spor salonu ve müştemilatlarının yapım protokolü imza töreni”ne katılmak üzere Elazığ’a geldi. Protokol imza töreninde ilk konuşmaları yapan İBB Genel Sekreter Yardımcıları Gürkan Alpay ve Mahir Polat, proje ile ilgili teknik bilgiler paylaştı.

GÜRTÜRK: “73’NCÜ PROJE İBB’DEN”

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de deprem sonrasında Elazığ’daki okullarda ciddi sıkıntılar yaşandığı bilgisini paylaştı. “Devletin ve hayırseverlerin katkı ve destekleriyle toplam 72 projemiz bugün itibariyle hayata geçmiştir” diyen Gürtürk, “İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte, 73’ncü projemizi gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah burası, şanlı zamanlarını ruhuna uygun olarak inşa edilecek. Ben, bundan dolayı Başkan’ımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetle burada eğitim görmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

EROL: “AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖNERDİ, İMAMOĞLU SÜRECİ BAŞLATTI”

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ise, İmamoğlu’nun deprem sonrasında kente geldiğini hatırlatarak, okulun yapım sürecinin başlangıç hikayesini şu sözlerle anlattı:

“24 Ocak gecesi, deprem yaşandıktan yaklaşık bir yıl sonra, 30 milletvekili arkadaşımız Elazığ'a gelmişti depremzedelerin talepleri, beklentileri ve yaşadıkları sorunlarla ilgili tespitler için. Her partiden milletvekili vardı. Elazığ AK Parti milletvekili arkadaşımız Metin Bulut Bey, bir okulun CHP'li belediyeler tarafından yapılmasıyla ilgili bir öneri getirmişti. Ve biz, bunu bugüne kadar düşünememenin mahcubiyetini yaşayarak, hemen dedi ki; ‘Bu çok doğru bir düşünce. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu cep telefonundan arayarak bu öneriyi, bu isteği, bu desteği kendisine ifade ettim. Yorum dahi yapmadan, ‘Yazıyı yazın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elazığ'ın yanındadır’ dedi. Böylece bu proje süreci ve okul süreci başladı.”

İMAMOĞLU: “ELAZIĞ’IN YANINDA OLMAYA KARAR VERDİK”

İmza töreninin son konuşmasını yapan İmamoğlu, “Kıymetli vekilimizin bizi telefonla aramasıyla böyle bir görevi, İstanbul'un birinci kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne önermesiyle beraber çok sıcak baktık. Valiliğe yazımızı bildirdik. Milli Eğitim Bakanlığı, valilik bunu değerlendirdi. Hem bakanlığın hem valiliğin onayıyla beraber bize yazı gönderildi. Biz de bu gelen yazıyı Meclis’imize taşıdık. İBB Meclisi’nde bulunan bütün siyasi partilerin üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar ile beraber, Elazığ'ın bu yaşadığı kötü anı, hep beraber paylaşmak ve buradaki vatandaşlarımıza, Elazığlı hemşehrilerimize omuz vermek adına İstanbul olarak buradaki girişimlerin yanında olmaya karar verdik” dedi.

“EĞİTİM DEYİNCE, HEYECAN DUYUYORUM”

Okulu; Elazığ'a yakışan, çok nitelikli, kimlikli bir şekilde anahtar teslimi olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Eğitim deyince, heyecan duyuyorum. Çünkü memleketimizin geleceğinin teminatı olacak olan kavram, eğitim. İyi bir eğitim, geleceğimizi kuvvetli hale getirir. Çağa uygun biçimde tariflersek; kreşten başlayan eğitimle, çok nitelikli bir neslin tüm duyguları, içselleştirmiş, tabiri caizse dünyanın her yerinde geçerli bir zihne, geçerli bir eğitime ve yapıya sahip hale gelmesini sağlamış oluruz” diye konuştu. Temel eğitimin kreşlerden başladığını aktaran İmamoğlu, 2022 yılı içerisinde İstanbul için verdikleri “150 kreş” sözünü gerçeğe dönüştüreceklerinin altını çizdi. “Hayatı değiştirmek, iyi eğitimden geçer” diyen İmamoğlu, “Bu yönüyle biz, bu tarafına ciddi destek sunmakla da yükümlüyüz. Ülkemizin bireyi, memleketimizin vatandaşı olan her kişinin milli değerlerini, manevi değerlerini en üst seviyede taşıdığı bir eğitim yapısının, bu ülke için en büyük gelecek teminatı olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

24 AYLIK İNŞA SÜRESİNE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Projede emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten İmamoğlu, inşaat süreci olarak belirlenen 24 aylık zaman dilimine “şerh” koyduğunu belirtti. “Okul öyle 24 ay beklemez” diyen İmamoğlu, “Ülkenin genç nüfusunun, sıkı bir eğitim seferberliğine ihtiyacı vardır. O bakımdan projeyi hızlandıralım. Ki mühendislerin ne kadar titiz insanlar olduğunu yakinen biliyorum. Kabiliyetli olduğunu biliyorum. Onlar da hızlanacaklardır. Bu bir kamu harekatı. Acil ihtiyaç söz konusu. Ona göre süreçler işletilir. Ondan sonra da imalat iyi gidiyor mu, gitmiyor mu diye ayda bir bakarsın kalkar Elazığ'a geliriz. Belli mi olur? Zaten burada hem Milli Eğitimin kıymetli yöneticileri hem değerli milletvekilimiz ve buradaki yol arkadaşlarımız gerekli denetimi yapacaklardır diye de düşünüyorum. Değerli eşim Dilek’le beraber, sizlerle bir arada olmanın, böylesi güzel bir sürece vesile olmanın keyfini, gururunu, onurunu yaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar Allah tamamına erdirsin. Bütün Elazığ halkına şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İBB, OKULU ANAHTAR TESLİM TAMAMLAYACAK

Konuşmalar sonrasında, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay arasında, İmamoğlu’nun şahitliğinde; okul binası, spor salonu ve atölyelerin yeniden yapımına ilişkin protokol imzalandı. Protokol uyarınca; Ocak 2022’ye kadar uygulama projeleri hazırlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje onayını vermesinin ardından yapım ihalesine çıkılacak ve 3 ay sonra yer teslimi yapılacak. Elazığ Valiliği, okul binası ve bağlantılı yapıların yıkımını gerçekleştirdikten sonra, inşaatın yapılacağı alanı İBB’ye devredecek. İBB, inşaatı 24 ay içerisinde tamamlayacak ve okulu, hizmete açılmak üzere Elazığ Valiliği ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Toplam 17 bin 071 metrekarelik kapalı alanlı olacak okul yerleşkesinde; idari ofisler, 24 derslik ile 6 farklı disiplin altında toplam 30 atölye ve laboratuvar, 200 kişilik konferans salonu, yemekhane ve kantin ile 1250 metrekarelik kapalı spor salonu yer alacak. Okulun yapı cephe malzemesi olarak, Elazığ’ın genel renk hissi ile bütünlük sağlaması için, “renkli pres tuğla kaplama” kullanılacak. Yapı genelinde de ağırlıklı olarak yerel malzemelerin kullanımı sağlanacak.

ŞEHİDİ MEZARI BAŞINDA ANDI

İmamoğlu’nun Elazığ ziyareti, Elazığ Spor Tesisleri Kavşağı’nda gerçekleştirilen karşılamayla başladı. Vatandaşlar tarafından hediye edilen yöreye özgü kasketi takan İmamoğlu, kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, Elazığ’a, üzerlerinde “Ekrem Gakgo (ağabey) hoş geldin” yazılı araçların bulunduğu uzun bir konvoyla girdi. İmamoğlu’na Elazığ ziyaretinde, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da eşlik etti. Kentin tarihi noktası Harput’a gelen İmamoğlu, ilk olarak Harput Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret etti. Cuma namazını Harput Sara Hatun Camii’nde kılan İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Suriye’deki “Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi”nde zırhlı araca terör örgütü tarafından düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin’in “15 Temmuz Polis Şehitliği”ndeki kabrini ziyaret etti. Şahin’in mezar başındaki ailesine taziyelerini ileten İmamoğlu, şehit polisin kabrine karanfil bırakıp, dua etti. İmamoğlu, akşam saatlerinde de şehit Şahin’in ailesinin evine taziye ziyaretinde bulunup, acılarını paylaştı.

ELAZIĞ CEMEVİ’NDE KONUŞTU: “YÜZÜMÜ, SİZLERİN SAMİMİYETİ VE SEVGİSİ GÜLDÜRÜYOR”

İmamoğlu, şehitliğin ardından Elazığ Cemevi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Cemevinde, “Ekrem Başkan” ve “Her şey çok güzel olacak” tezahüratları ile karşılanan İmamoğlu, sandalye üzerine çıkarak vatandaşlara hitap etti. “Bazen soruyorlar, diyorlar ki; ‘Niçin yüzün hep gülüyor?’ ‘Vallahi’ diyorum, ‘Benim yüzümün gülmesi için o kadar çok sebebim var ki.’ Bu sebeplerden bir tanesi de siz kıymetli canların bana gösterdiği içtenlik, samimiyet, sevgi, kucaklama ve dualarınızdır. Onun için yüzüm hep gülüyor” diyen İmamoğlu, İBB olarak ülkenin tüm şehirlerine katkı sunma sorumlulukları olduğunu vurguladı. “Bugün zor zamanlar yaşadığımızı biliyoruz” diyen İmamoğlu, “Biliyoruz ama bilin ki, hep birlikte çok güzel günlere yürüyoruz. Memleketimizin güzel günlere yürümesi için, var gücüyle çalışan insanlarımız var. Siyaset üstü düşünerek, siyasi makam mevki hiç aklına getirmeden yol yürüyen farklı siyasi partilerin başında da insanlar var. O bakımdan bizim şu andan itibaren yapacak olduğumuz şey, memleketimizin mutluluğa, huzura, refaha kavuşmasını sağlamaktır. Hep beraber bunun için mücadele ediyoruz. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak da başta değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hangi bir görevde olursak olalım fark etmiyor, hepimiz, gece-gündüz, 7/24 bu memleketin artık bu zor günleri aşması için, iyi günlere kavuşması için hep birlikte mücadele vereceğiz. Bu güzelliklere kavuşmanın bir başka safhası da sizlersiniz. Sizlerden de çok ciddi katkılar bekliyoruz ve bize bu mücadelede yoldaş olmanızı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİ AYRIŞTIRAN AKLA ‘DUR’ DİYEN YÖNETİM ANLAYIŞINI GÖRECEKSİNİZ”

İstanbul’da, “İstanbul ittifakı” ruhuyla kazandıklarını belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Herkesi kucaklayan, barıştıran, birleştiren, huzur içerisinde buluşturan, yani nasıl komşuluk yapıyorsak, nasıl aynı sokakta, aynı şehirde yaşıyorsak, bizi ayrıştıran akıla ‘dur’ deyip bizi birleştiren olma bilincini 84 milyon insanımıza vatandaş olduğunu hissettiren bir yönetim anlayışını göreceksiniz. Önümüzdeki seçimde hep birlikte Türkiye'ye kazanacak. Bu bir mücadeledir. Kişisel düşünce ve egolardan uzak, bu söylediğimiz yolda bir nefer gibi çalışma dönemidir. Bu duygularla görevimizi yapıyoruz. Allah şahit ki; beni seven, beni hisseden bütün vatandaşlarımız adına şunu diliyorum: İstanbul'da yüzünüzü hiç aşağı eğdirmeyen, sizi hep mutlu eden, hep gurur duyacağınız işleri yapan Belediye Başkanı ve yol arkadaşınız olmak istiyorum. Bizi engellemeye çalışanları hiç umursamayın. Bir takım yanlış işler yaparak, zannediyorlar ki bizleri sıkıntıya sokacaklar. Hiç sokamazlar. Bizim arkamızda 16 milyon İstanbullu var. Yanlış işler yapan ya da yapanlara alet olanların arkasında, vallahi de billahi de bir avuç insan var. Bir avuç insanın içinde olduğu vakıf gibi yerler var. Bizim arkamızda millet var, millet. Onun için çok mutluyum. Onun için yüzüm gülüyor. Onun için hesap vereceğimiz insanlara bakıyorum ben. Onun için çok umutluyum. Onun için nasıl İstanbul'da söylediysek, her gittiğim yerde söylüyorum: Memleketimizin her yerinde de her şey çok güzel olacak.”

İmamoğlu, kentin merkezi noktalarından Gazi Caddesi’nde, vatandaşların yoğun ilgisi altında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.