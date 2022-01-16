İBB Sözcüsü Murat Ongun: ''Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı''
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı eleştiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e "dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı" diyerek yanıt verdi.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı ağırladı. 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonrası Rıdvan Dilmen spor yorumculuğu yaptığı programda açıklamada bulundu.
Dilmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor’da yönetici olduğu dönemde TFF. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı gündeme getirerek, siyasetçilerin futbola karışmaması gerektiğini söyledi.
‘SİYASETİN ŞEYTANI’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" dedi.
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