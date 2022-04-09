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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan ''öğrenci akbili'' açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan ''öğrenci akbili'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, ulaşım zammıyla ilgili tepkilere yanıt verdi. Geçmişteki öğrenci abonman ücretlerinin dolar karşılığının ne kadar olduğunu hatırlatan Ongun, ''Öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşıma yaptığı yüzde 40’lık zam tepkilere neden oldu.

Yapılan zam tartışılmaya devam ederken, İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından, 78 TL'den 109 TL'ye yükselen öğrenci abonman ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçmiş dönemlerdeki öğrenci abonmanı ücretinin dolar karşılığının ne kadar olduğunu hatırlatan Ongun, İBB’nin AK Parti yönetiminde kalması durumunda öğrenci abonman ücretinin bugün 249 TL olacağını ifade etti.

Murat Ongun'un paylaşımı şe şekilde:

2018’de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar. 4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. İBB’de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı.

 

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ulaşım zammı
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