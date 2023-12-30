İBB'de 1 Ocak kararı: Topu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul’da yılbaşı gecesi metro, metrobüs ve otobüsler hizmet vermeye devam edecek. Yoğun hatlara ek seferler konuldu. Anlık takiple yolculuk talepleri karşılanacak. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü, İBB’nin işlettiği toplu ulaşım araçlarını kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz kullanacak.

30/12/2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu boyunca devam eden gece seferlerini 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye de taşıdı. Yoğun hatlarda oluşabilecek talepler için ek seferler de konuldu.

Ayrıca, her yıl resmi tatillerde olduğu gibi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü de gece 00.00’dan itibaren (Pazarı Pazartesiye bağlaya gece ve Pazartesi günü) İstanbul’da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

İBB iştiraki Metro İstanbul, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece;



M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı,

M2 Yenikapı-Hacıosman,

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez,

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı,

M5 Üsküdar-Çekmeköy,

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü,

M7 Yıldız-Mahmutbey,

M8 Bostancı-Dudullu/Parseller,

M9 Bahriye-Olimpiyat metro hatlarında sabah seferleri başlayana kadar devam edecek.

T1 Kabataş-Bağcılar,

T3 Kadıköy-Moda,

T4 Topkapı-Mescid-i Selam,

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvayları ile

F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan fünikülerinde ise seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.

7/24 hizmet veren Metrobüs hattında da seferler 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece de kesintisiz devam edecek. Gece 01.00 den 05.00’e kadar 6 dakikada bir hizmet verecek metrobüs araçları, yolcu yoğunluğuna göre artırılacak.

İETT Otobüsleri ise 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece 21 ayrı hatta 54 araçla 242 sefer düzenleyecek. Yedek araç ve personel de tahsis edilecek. Pazar gecesi hizmet verecek hatlar şunlar;

19S - YENİDOĞAN / SARIGAZİ – KADIKÖY,

11ÜS - SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR,

15F - BEYKOZ – KADIKÖY,

130A - DENİZ HARP OKULU – KADIKÖY,

17 - PENDİK – KADIKÖY,

16D - ALTKAYNARCA / PENDİK – KADIKÖY,

12A - KADIKÖY – ÜSKÜDAR,

129T - BOSTANCI – TAKSİM,

14R - RASATHANE – KADIKÖY,

13 - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE KADIKÖY,

KM43 - MALTEPE ÜNİV. - MALTEPE METRO,

ÇM42 - ŞAHİNBEY - ÇEKMEKÖY - NECİP FAZIL METRO,

UM62 - YENİDOĞAN - TAŞDELEN - NECİP FAZIL METRO,

KM46 - BATI ATAŞEHİR- KOZYATAĞI METRO,

76D - BAHÇEŞEHİR – TAKSİM,

89C - İKİTELLİ – TAKSİM,

55T - GAZİOSMANPAŞA – TAKSİM,

40 - RUMELİFENERİ – TAKSİM,

MK11 - OLİMPİYAT METRO - KAYAŞEHİR – GÜVERCİNTEPE,

MK12 - OLİMPİYAT METRO -GÜVERCİNTEPE - KAYAŞEHİR,

MK13 - ŞAHİNTEPE İGTOT-OLİMPİYAT METRO,

MK15 - BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR- OLİMPİYAT METRO

25G - SARIYER - TAKSİM

İBB iştiraki Şehir Hatları ile özel deniz motorları ise 31 Aralıkta Pazar günü tarifesiyle hizmet vermeye devam edecek.

