İBB’den Bakan Soylu’nun ''terörist'' iddialarına rest: ''Listeyi verin gereğini yapalım''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Ülkü Sakalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddialarına ilişkin, “1668 kişiden bahsetti sayın Soylu, 1668 kişiyi biz de bekliyoruz listesini hala göndersin” dedi.

İBB’den, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ‘İBB’de 1668 kişi veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakı” olduğu’ iddialarına yönelik bir açıklama daha geldi. İBB Başkanvekili Ülkü Sakalar Halk TV’de konuştu.

Sakalar, “İBB de diğer belediyelerin tabi olduğu kurallara tabidir. Arşiv araştırmasıyla işe alır. Arşiv araştırması kanunu çıktıktan sonra yapılan bu incelemeler sonucu gelen belgelerden ben siz şunu da söyleyeyim; 1668 kişiden bahsetti sayın Soylu, 1668 kişiyi biz de bekliyoruz listesini hala göndersin. Arşiv araştırması sonucunda hakkında terör bağlantılı bir soruşturma olduğu anlaşılan, hakkında devam eden bir dava olduğu anlaşılan gelen bilgilerde bu görülen kişilerin sayısı 64’tür. Varsa daha fazlası lütfen bize bildirsin, biz bilmiyoruz en azından” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ’NDEN ‘MUHATABIMIZ DEĞİLSİNİZ’ YANITI

İçişleri’nden belediyeye konuyla ilgili olarak ulaşılmadığını söyleyen Sakalar, “İçişleri Bakanı birden açıklama yapınca duyduk. Geçen yıl ilk defa İçişleri Bakanı bütçe görüşmelerinde açıkladı hatırlarsanız ‘557 terörist İBB’de çalışıyor’ dedi. Ve yine sıraladı bunların hangi terör örgütü olduğunu reklamlarını yaparak. O açıklamanın ardından derhal İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bir yazı yazdı. İçişleri Bakanlığı’na yazdı. ‘Kimdir bu teröristler bize listesini verin gereğini yapalım.’ Öyle ya biliyorsunuz örgütlerini bile söylüyorsunuz. Bir tek isimlerini söylemiyorsunuz. Hiçbir cevap gelmediği gibi bir tek siz bizim muhatabımız değilsiniz şeklinde cevap geldi” dedi.

Sakalar, “Valiliğe yazıldı oradan da cevap gelmedi. Ve müfettişler geldi. Görevlendirilen müfettişlerle başlandı aranmaya. Her şey incelendi. 70-80 tane müfettiş ara ara geldi gitti. 1 senedir İBB içerisinde araştırılmadık konu kalmadı. Biz hala daha bu terörist sayısını bilmiyoruz.

Sayın Soylu açıklama yaparken not aldım. Aldığım notlara göre 959 kişinin yakınları, 709 kişinin de kendisi teröristmiş. Şimdi ben bunu Sayın İçişleri Bakanı’na sormak istiyorum. 709 tane terörist var ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bizim arşiv araştırması sonucunu bize bildirin diye gönderdiğimiz 17 bin 839 kişi içinde neden sadece 64 kişide terörle ilgili bir soruşturma çıktı. Bu 709 kişi kimdir? nerededir?

959 kişinin yakını dediler. Arşiv araştırması kanunu yakınlarına bakmıyor. Onu sadece İçişleri Bakanı bulursa bulur. Biz bilemeyiz. Kanuna da açıkça aykırı. Yakınlara bakılıyorsa ben de Şaban Dişli derim başka da bir şey demem” ifadelerini kullandı.

“SOYLU NEDEN İŞLEM YAPMIYOR?”

Sakalar, “Bunları biliyorsa neden işlem yapmıyor? Çünkü böyle bir şey yok. Sayın İçişleri Bakanı’nın yapmaya çalıştığı şey çok açık. Yani biz bunları hatırlamak istemiyorum ama terörle korkutmak, bir terör belası var bunu da ancak biz def ederiz. Seçimler de geliyor. Biz de oy kaybediyoruz. Zaten İstanbul’u kaybettik. İstanbul’u bir daha geri alma ihtimalleri yok. Tamamen bir suçu bir iftirayı yapıştırmaktan öteye gitmeyen bir şey. Yıllardır avukatlık yaparım hiç aklım mantığım almıyor ki bir İçişleri Bakanı hayatın olağan akışı içinde 1668 tane teröristi İBB’de bulacak. Örgütlerine kadar tespit edecek ve gelip de kapıya polisleri dayamayacak” diye konuştu.

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