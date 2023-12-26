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İBB’den mağdur kadınlara 10 bin TL

İBB’den mağdur kadınlara 10 bin TL
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi sosyal medya hesabından İBB tarafından kadın sığınma evlerinde kalarak ayrılmış kadınlara 10 bin liralık maddi destek sağlanacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi sosyal medya hesabından herhangi bir kadın sığınma veya dayanışma evinde kalıp ayrılmış olan kadınlara nakdi destek sağlanacağını açıkladı. İmamoğlu, İBB'den sağlanacak destek için kadın sığınma evlerinden herhangi birinde kalarak ayrılan kadınlar için ilk ay 10 bin lira sonraki aylarda 2 bin 500 lira nakdi destek verileceğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Herhangi bir kadın sığınma veya dayanışma evinde kalıp ayrılmış olan kadınlara nakdi destek sağlıyoruz. İlk ay 10 bin TL sonraki aylarda 2.500 TL destekten faydalanmak için 444 80 86 hattımızdan iletişim kurulabilir.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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