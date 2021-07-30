İBB’den yangın bölgesine ekolojiye uygun 1 milyon fidan dikimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’yi üzüntüye boğan Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikme kararı aldı.

Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirakler adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceklerini açıkladı. Dikilecek fidanların türü, zamanı ve yerleri ile ilgili çalışma başlatan İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, dikimleri ekolojik sürece uygun olarak yapacak. İBB’nin Manavgat ve Marmaris’e gönderdiği itfaiye ve İSKİ ekipleri ise yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sosyal medyadan kararı duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB ve iştiraklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz. Hiçbir şeyin, tüm yaşayan canlılarıyla yok olan ormanları birden geri getirmeyeceğini biliyoruz ancak hızlıca dikeceğimiz fidanlar doğanın canlanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde Türkiye’de ilk kez kurulan Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü, dikilecek fidanların türü, zamanı ve yerleri ile ilgili çalışmalara başladı. Tüm fidanların ekolojik sürece uygun olarak yapılacağı çalışmada, tüm fidanlar Türkiye’den temin edilecek. Özellikle yangına dayanıklı ve bölgenin ekolojik yapısına uygun ağaçlar tercih edilecek.

İBB EKİPLERİ MANAVGAT VE MARMARİS’TE

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden İBB, Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın için de ekipler görevlendirdi. 101 personel ve 14 araçtan oluşan ekip, bölgede çalışan diğer ekiplerle koordine olarak Gazipaşa ilçesindeki farklı noktalarda yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya İtfaiyesi ile koordine olarak Gazipaşa ilçesine geçen İBB ekipleri, bu bölgedeki farklı noktalarda yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Muğla Marmaris ekibi Muğla İtfaiyesi ile koordine olarak İçmeler ve Hisarönü bölgelerine geçmiş ve bu noktalarda yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. İSKİ’nin 8 personel ve 4 araçtan oluşan destek ekibi de bölgeye ulaştı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi ile koordineli şekilde çalışmalara başladı.