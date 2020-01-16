İBB'nin Ocak ayı bülteni: Ya Kanal, Ya İstanbul

İBB tarafından her ay düzenli olarak çıkarılan İstanbul Bülteni'nin Ocak sayısı çıktı. Bültenin kapak fotosunda ise yapımı konusunda tartışmaların devam ettiği Kanal İstanbul Projesi var. 'Ya Kanal Ya İstanbul' manşeti ile çıkan bültende Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün görüşlerine yer verilmiş.

Kanal İstanbul Projesi'nin yapımı ile ilgili endişeleri ve ortaya çıkması olası sonuçların yer aldığı yazıda, Kanal İstanbul Projesine götürüsünün getirisinden çok daha fazla olacağı için olumlu bakmadığını söyleyen Naci Görür, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağından, öncelikle bilim insanları tarafından tartışılması gerektiğine dikkat çekti. İki denizi birbirine bağlamanın kolay, ancak tekrar kapatmanın mümkün olamayacağını vurgulayan Görür, “Günümüzde uydu teknolojilerini kullanarak Boğaz’dan çok daha ucuz ve güvenli geçiş mümkün, başka bir kanal açmaya gerek yoktur” dedi.

Yazıda yer alan maddeler şöyle:

* Yeni bir ada ortaya çıkacak

* Boğaz'dan daha uzun

* Yerleşim alanlarından geçecek

* 50 yıllık hafriyat çıkacak

* Kadıköy kadar orman yok olacak

* Tarım alanlarının yüzde 13,5'i ortadan kalkacak

* İBB'nin sırtına 25 milyarlık ek maliyet

* Kanalda kaza riski daha yüksek

* Kazı depremi tetikleyebilir

* 1,2 milyonluk yeni nüfus

* Kanal mesafeyi kısaltmayacak

* 427 milyon metreküp su rezervi kaybolacak

* Ekolojik denge bozulacak

* Gemiler Kanal'dan para ile geçişe zorlanamaz

* 17 milyon metrekare sit alanı etkilenecek

* Şehrin maneviyatı da yok olacak

* Kanal bütçesi ile 9 Marmaray yapılabilir