İBB'ye yeni çalışma arkadaşları aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler alanında çalışmak üzere eleman alacağını duyurdu.

Söz konusu iş duyurusunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, şunları kaydetti:

İBB'de işe alım süreçlerini şeffaf ve liyakate dayalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Sosyal hizmetler alanında çalışmak isteyen, ilgili alanlarda eğitim almış kişiler https://kariyer.ibb.istanbul sayfası üzerinden başvuruda bulunabilir.