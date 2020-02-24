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  4. 24 Şubat 2020 11:16

İBB'ye yeni çalışma arkadaşları aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım ve inceleme görevlisi pozisyonunda çalışacak eleman alımı yapılacağını açıkladı.

İBB'ye yeni çalışma arkadaşları aranıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler alanında çalışmak üzere eleman alacağını duyurdu.

Söz konusu iş duyurusunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, şunları kaydetti:

İBB'de işe alım süreçlerini şeffaf ve liyakate dayalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Sosyal hizmetler alanında çalışmak isteyen, ilgili alanlarda eğitim almış kişiler https://kariyer.ibb.istanbul sayfası üzerinden başvuruda bulunabilir.

 

 

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