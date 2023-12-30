İETT otobüslerinde ''Yurtta sulh, cihanda sulh'' yazısı

Suudi Arabistan ile yaşanan kriz sonrası takımlar maça çıkmama kararı alarak Türkiye'ye geri dönmüştü. Süper Kupa krizi sonrası İETT otobüsleri “Yurtta sulh, cihanda sulh” yazısıyla yollara çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ertelenen Süper Kupa Finali'nde dün akşam Suudi hükûmeti yetkilileri ''Yurtta sulh cihanda sulh'' pankartı kullanılmasına izin vermemişti.

Bugün İBB'ye bağlı İETT otobüsleri ''Yurtta sulh cihanda sulh'' yazısı ile seferlerini gerçekleştiriyor.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmeyince sahaya çıkmayı reddetti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.