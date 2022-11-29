İETT’de şoförlerin sağlık durumu anlık tespit edilecek

İETT, İstanbullara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunacak. Toplam 3 bin 50 farklı otobüsü kapsayan çalışma ile şoförlerin yorgunluk ve dikkat dağınıklığı anında tespit edilecek. Olumsuzluk yaşanmaması için anında müdahale edilecek. Aynı proje ile duraklardaki yoğunluklar da anlık tespit edilip ek seferler gönderilecek. Bekleme sürelere en aza indirilecek.

İstanbul’un tüm otobüs ve metrobüs ulaşım hizmetini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, yepyeni uygulamalar ile dijital dönüşümü sürdürüyor.

2021 yılı Haziran ayında başlanan uygulama ile şuana kadar 2 bin 500’ün üzerinde aracın dönüşümü tamamlandı. Bu yıl sonuna kadar da 3 bin 50 aracın tamamında sistem hayata geçirilecek. Dünyanın en büyük mobilite projesini hayata geçirdiklerini söyleyen İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata yenilikleri, “Kamera güvenlik sistemlerimiz, şoför duygu durum analizi yapıp istenmeyen durumları otomatik tespit edilen DSM altyapımız bulunuyor. Konforlu kısmında ise USB şarj ünitelerimiz sesli ve görsel yolcu bilgilendirme altında mevcut. Şoför duygu durumu analizi yapabilen GSM kameralarımız, yolcu sayımı yapan yolcu sayıma kameralarımız, 21 inç yolcu bilgilendirme ekranlarımız araçlarımızda bulunuyor. Dezavantajlı gruplarımızın, görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere aracın dışında gelen otobüsün hangi numaralı otobüs olduğunu. İçindeyse otobüsün o anda hangi durakta olduğunu anons eden anons sistemimizi hayata geçirdik. Bu yıl sonuna kadar 3 bin 50 aracın tamamında sistemi kurmayı hedefliyoruz” dedi.

YOLCU SAYISI GÖRÜLEBİLECEK

Lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarına yeni standartlar getiren proje hem yolcular hem de şoförler için yenilikler içeriyor: