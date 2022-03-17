İETT'den akaryakıt fiyatları açıklaması: ''Gelirimiz yakıt giderlerini karşılamıyor''

İBB bağlı kuruluşu İETT, akaryakıt zamları, dolar kuru artışı ve enflasyonun kuruma yüklediği maliyeti verilerle paylaştı. İBB Meclisi’nde onaylanan bütçeye sadece akaryakıt nedeniyle yaklaşık 2,5 milyar TL ek maliyet ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, bilet gelirlerinin maliyeti karşılama oranın yüzde 30’lar düştüğünü belirtti.

Akaryakıt fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 155, dolar kurunun yüzde 65 yükseldiğini, kaydeden Bilgili; taksi, minibüs ile servis ve deniz taşımacılığı yapanların hizmetlerini durdurma noktasına geldiğini söyledi. 11 Büyükşehir belediye başkanının ortak talebini yineleyen Bilgili, “Mazot giderimizin de içinde ciddi bir miktarda ÖTV ve KDV gideri söz konusu. Bu da yıllık olarak yaklaşık bir milyar lira seviyesinde maliyete karşılık geliyor. Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV'den ve ÖTV'den muaf tutulması yönünde devletimizden talebimiz var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, son aylarda gerçekleşen maliyet artışlarının kuruma ve taşımacılık yapan tüm kurumlara getirdiği ekonomik yükü, düzenlediği basın toplantısında paylaştı. İETT’nin Kağıthane’deki Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarını ağırlayan Genel Müdür Alper Bilgili, akaryakıt zamları, dolar kuru artışı ve enflasyonun ulaştığı tabloyu gösterdi. Olağan dışı artışların yaşandığı bir dönem içerisinde olduklarını belirten Bilgili, yıllar içerisinde değişen bilançosunu açıkladı.

“AKAYAKIT YÜZDE 155 ZAMLANDI”

Akaryakıt fiyatlarının 5 yıllık seyrini özetleyen Bilgili, akaryakıt fiyatlarının bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 155 arttığını söyledi. Akaryakıt giderinin kurumun toplam bilançosunda yüzde 50’lik seviyeler ulaştığının altını çizen Bilgili, döviz artışından etkilenen maliyetleri de açıkladı. “Maliyetlerimizin üçte ikisi döviz kurundan doğrudan etkileniyor” diyen Bilgili, giderlerin yüzde 65’inin döviz kuruna bağlı olduğu bilgisi paylaştı.

“MALİYET DAHA DA ARTACAK”

Akaryakıt zamları ve yüksek döviz kurunun enflasyona da yansıması olduğunu kaydeden Bilgili, “Biz de bunu personel maliyetlerimizi yansıtmak durumunda kaldık. Bu doğrultuda asgari ücretin yüzde 50 arttığı bir ortamda bizim personel maliyetlerimizle yüzde 40 artış gösterdi. Bunun önümüzdeki aylarda daha da fazla olacağını düşünebiliriz” dedi.

SON BÜTÇENİN ARDINDAN AKARYAKIT YÜZDE 130 ZAMLANDI

İETT bütçesinin Kasım 2021’de İBB Meclisi’nde onaylandığını anımsatan Bilgili, maliyet artışının bütçenin uygulanabilirliğini güçleştirdiğini anlattı. Bilgili, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bütçenin hazırlanması sırasında 8,2 lira olan motorin bugün yüzde 130 artmış durumda. Yaklaşık 10 lira olan dolar kuru bugün yüzde 50 yükseldi. Asgari ücret 2.826 lirayken bugün yüzde 50 artmış durumda. Enflasyon da aynı şekilde yüzde yirmiler seviyesinden bugün yüzde 54’lere ulaştı. Bizim maliyet artışlarımız içinde en büyük artışı bu yıl akaryakıtta yaşadık. İETT, toplam 6 bin otobüsle İstanbul'a hizmet veriyor. Bu 6 bin araç günlük 600 bin litre motorin tüketiyor. Biz Kasım ayında 8,2 lira olan bir litre motorini bugün 18,7 liraya alabiliyoruz”

VERGİ İNDİRİMİ TALEP EDİYORUZ

Akaryakıttaki yüksek artışın İETT’ye 2,5 milyar lira seviyelerinde ek yük getirdiğini söyleyen Bilgili, gelinen noktanın bir belediyenin karşılayabileceği seviyelerin üzerine çıktığını anlattı. Akaryakıt giderlerinde ÖTV ve KDV’nin 1 milyar lirayı bulduğunu aktaran Bilgili, 11 Büyükşehir Belediye Başkanının vergi indirimi önerisini yineledi. “Belediye başkanlarımızın belirttiği şekilde toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV'den ve ÖTV'den muaf tutulması yönünde de devletimizden bir talebimiz var” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bilgili, öğrenci biletlerine 25 yaş üstü sınırı konulacağı yönünde gelen soruya şu yanıtı verdi:

“Öğrenci abonmanı kullanan yirmi beş yaş üstü çok sayıda yolcumuz var. Ancak bu İETT'nin tek başına değerlendirebileceği bir konu değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince kararlaştırılması gereken bir konu. Esnaf ve meslek odalarıyla bu ay içerisinde iki kez bir araya geldik. Toplantılarda da çok yoğun bir şekilde bütün minibüs taksiciler, servis ve deniz yolculuğu taşımacıları, bu biraz önce bahsettiğim maliyet artışlarından dolayı artık hizmetlerini sürdüremez duruma geldiklerini, bir kısmı yakında kontak kapatmak zorunda kalacaklarını bildirdiler. Dolayısıyla bu bütün gruplardan gelen talepler doğrultusunda belediyemiz de muhtemelen önümüzdeki ilk UKOME toplantısına bu konuyla ilgili bir öneri sunacaktır.”

Başka bir gazetecinin “ulaşımda fiyat artışı yaşanacak mı” yönündeki sorusunu Bilgili, şu cevabı verdi:

“Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talep etti. Belediye de bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de bu konuyla ilgili bir öneri olacaktır. Rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum.”