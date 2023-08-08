İETT’den su tasarrufuna katkı

İstanbul toplu ulaşımının lider kurumu İETT, garajlarında bulunan otobüs yıkama geri dönüşüm sistemlerinde 1 yılda 60 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

Türkiye’de ve özellikle de İstanbul’da son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Bu açıdan, suyun tasarruflu kullanımı ve bilinçli tüketim büyük önem arz ediyor.

1 yılda 60 bin m3 su tasarrufu

İETT’nin 3.531 adedi kendi filosunda olmak üzere toplam 6.517 aracı bulunuyor. Bu araçlar, her gün düzenli olarak temizleniyor, dezenfekte ediliyor ve yeniden sefere hazır hale getiriliyor.

800 farklı hatta 1 günde 55 bin sefer yapan İETT, filosunda bulunan araçların yıkama işlemlerinde su tasarrufuna önem vererek, yıkanan suları arıtma işlemlerinden geçirerek bir kısmını yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

3 bin ailenin su kullanımı kadar su korunmuş oldu

İstanbul’un farklı noktalarında bulunan İETT’nin 6 farklı garajında bulunan bu sistemin kullanımı sayesinde 2022 yılında yaklaşık 60 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Dört kişilik bir ailenin bir aylık su tüketiminin yaklaşık 20 metreküp olduğunu göz önüne alındığında 3 bin ailenin 1 aylık su tüketimi kadar su korunmuş oldu.