İmamoğlu: ''Cumhuriyet Bayramı'nı hakkıyla kutlamak istiyoruz''

İmamoğlu, “Diyarbakır ziyaretiniz sonrasında bazı gelişmeler oldu. Tutuklanmalar oldu. Değerlendirmeleriniz nedir” sorusuna, şöyle yanıt verdi: “Ben, aynı yerdeyim. O zaman da savunduğum şeyler… Cümle cümle bakılabilir. Hepimiz bir seçime girdik. Hatta demokrasi adına birtakım olayların yaşandığı bir seçime girdik ki, bunun en net örneği İstanbul’da yaşadığımız sıkıntılar. Dünyanın bize dönük negatif bakışı ve sonrasında halkın bunu tamir edişi. Güneydoğu’da da insanların bir tercihi var ve oy kullanıyorlar. Birini seçiyorlar. O seçecekleri birini de devlet uygundur diye onay veriyor. Bir insan hangi partiden olursa olsun, devlete başvuruyor, seçime uygun mu, değil mi diye, YSK karar veriyor. Burada sicil araştırması yapılıyor, uygun olup olmadığı konusunda bütün araştırmalar yapıldıktan sonra onay veriyor. Baktığınızda HDP’li arkadaşlar, devletimizin ilgili kurumundan onay almış insanlar. Yani kanunen, hukuken, sicil olarak hiçbir sorun yoktur denen ve seçime girmiş insanlar. Toplum da seçmiş. Seçtikten sonra da görevden alıyorsunuz; ortada bir gerekçe yok. Şimdi de tutuklama oluyor. Bu bir gerekçe olduğu düşünülebilir; ama ortada sadece bir iddia var. Yine gerekçe yok.

Bu ülkede insanlar, iddialar üzerinden tutuklanıp, hayatlarını kaybettiler. İnsanlar tutuklanıp yıllarını kaybetti. Biz, terörün yüzde 1 milyon karşısındayız. Bu ülkede terörü asla istemiyoruz. Terör örgütlerini de istemiyoruz. Ama biz, bu ülkede fikrini, zikrini, hal ve tavrını beğenmediğimiz, muhalif olduğunu düşündüğümüz insanlara karşı böyle bir tavır geliştirirsek, ülkemizde demokrasiyi yaralarız. Hatta bu ülkede, ‘Demokrasi var mı’ sorusunu hareketlendiririz. Bu bakımdan gelişmeleri ne yazık ki doğru bulmuyor, bu tutuklamaları bu anlamada sıkıntılı buluyorum. Bölgede milyonlarca oy veren insanların demokrasiye olan inancını da sıkıntıya uğratmış oluruz. Bu da nerede olursa olsun, hangi siyasi görüşte olursa olsun, ülkemize, devletimize karşı güven noktasında zafiyet yaratır. Ben, bunu istemiyorum. Ben, memleketimde en güçlü kurumun devletimin olmasını istiyorum.

2000’lerde, 28 Şubat öncesi parti kapatmalar, bugünün kadroları AK Parti’nin başına geldi. Yani o günlerde demokrasiye yaşatılan zafiyet neyse, bir benzeri yaşatılmış olur, bu iddialar ve hareketlerin temeli sağlam değilse. Şu anda elde, hiçbir sağlıklı veri yok. Sadece iddia üzerinden hareket var. Yakın zamanda FETÖ tehdidi olarak ortaya çıkan Ergenekon sürecini yaşadık. Bu ve bunun gibi olaylar sonradan pişman olacağımız, sonrasında da geri adım attığımızda ne yazık ki diyeceğimiz sebepler oluşturuyor. Bunların olmaması adına, bugünkü ortamı da doğru bulmuyorum.”

"CUMHURİYET BAYRAMI'NI HAKKIYLA KUTLAMAK İSTİYORUZ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık yaptıklarını belirten İmamoğlu, “Biz bu yıl, Cumhuriyet Bayramı’nı, ilk defa Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllar sonra hakkıyla kutlamak istiyoruz. Özellikle kurtuluş mücadelesinde özgürlük mitinglerinin yapıldığı Sultanahmet’te kutlayacağız” dedi.

28 Ekim’de kutlamalara başlanacağını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu: “Sultanahmet’te Halide Edib Adıvar’ın meşhur konuşmasını yaptığı kürsünün de olduğu yerde Atatürk ve İstanbul fotoğraflarıyla beslenen bir sergiyi açacağız. Akşamüstü valiliğin resepsiyonunda olacağım. Daha sonra yine aynı alanda konserlerimiz, tiyatral gösterilerimiz, şiirlerimiz ve sunumlar olacak. 29 Ekim’de tabii ki devletimizin resmi töreni var. Vatan Caddesi’ndeyiz. Yine sonrasında ilk defa, Salacak Sahili’nden hem tarihi İstanbul Yarımadası’nı hem de Karaköy’ü, Galata Kulesi’ni, Atatürkümüzle özdeşleşen Dolmabahçe Sarayı’nı gördüğümüz o bölümde yaklaşık yedi platformda kurulacak ve sahnelerde bir ‘sokak balosu’ tadında gösteriler olacak. Hem Salacak Meydanı’ndan hem de bir gün önce Sultanahmet Meydanı’ndan canlı yayınla bunları sunacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük, milli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı hem kutlayacağız hem yayımlayacağız hem de bütün dünyaya hissettireceğiz.” Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesini alan Hazerfen Şirketi’nin önceki gün yaptığı açıklama ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, “Ben, o şirketi dikkate bile almıyorum. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda basamaklar böyle yukarı çıkılmaz. Doğduğumdan beri alın terinin, çalışmanın, emeğin ne olduğunu iyi biliyorum” yanıtını verdi.

