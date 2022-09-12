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İmamoğlu duyurdu: İBB'nin yurt başvuru sonuçları açıklandı

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin yurt başvuru sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğrenim öğrenci yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu, tüm misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yükseköğrenim öğrenci yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu" duyurusunu yaptı. 

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu. İhtiyaç tespitini özenle yaptık, tüm misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız, hepsine başarılar diliyorum. Yeni yurtlar yapmaya da devam ediyoruz" ifadesini kullandı. 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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