İmamoğlu, Hamidiye Su tesislerini inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabaha karşı 04.30’da yaptığı Gürpınar Balık Hali ziyaretinden sonra, kurmaylarıyla birlikte Kemerburgaz’daki Hamidiye Su A.Ş. Genel Müdürlük binasına geçti. İmamoğlu ve ekibi, Hamidiye Su Genel Müdürü Sertaç Nişli’den İBB iştiraki şirket ile ilgili sunum aldı. İmamoğlu, yaklaşık 1,5 saat süren sunumun ardından tesisleri gezmek istedi. Hijyen kuralları gereği bone takan ziyaretçiler, üretimden kaynaklı yüksek ses nedeniyle, Hamidiye Su Genel Müdürü Sertaç Nişli’nin verdiği bilgileri kulaklık yardımıyla dinledi. Hamidiye Su’daki incelemelerini tamamlayan İmamoğlu, çalışanlarla vedalaştı. Bu sırada tesise komşu bir kahve firmasının çalışanları, İmamoğlu’nu kahve içmeye davet etti. Çalışanların ricasını kırmayan İmamoğlu, burada bir kahve molası verdi. İBB Başkanı’nı bir anda karşılarında gören vatandaşlar, kısa bir şaşkınlığın ardından İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.