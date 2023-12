İmamoğlu: ''Liyakat kılavuzumuz, o pusulayı asla elimizden bırakmayacağız''

İBB iştiraki Metro A.Ş.’nin ‘Tren Sürücüleri Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan 144’ü kadın, 167’si erkek, toplam 311 tren sürücüsü brövelerine kavuştu.

Bröve dağıtım töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiklerinde 8 olan kadın tren sürücüsü sayısını 270’e çıkardıkları bilgisini paylaştı. “Arkadaşlarımız zor bir süreçten geçtiler, önemli bir eğitim aldılar” diyen İmamoğlu, “Bugüne gelmeleri asla kolay olmadı. Eminim ki bu süreçte liyakatle ilgili tek bir şikayetleri yoktur. Hiç kimseye bir ayrımcılık yapılmamıştır, yapılmayacak da. Biz, bu kültürü kurumlarımızın tamamında yerleştirme gayreti içerisindeyiz. Ve en başından en sonuna kadar, düzgün, şeffaf, hakkıyla, ‘Ben bu işin sahibiyim ve bu işi hakkımla elde ettim’ demelerini arzu ediyoruz. Ben, burada bulunan her arkadaşımın hakkıyla bu görevleri, bu ehliyeti elde ettiklerini biliyorum. Liyakat bizim için çok önemli bir kılavuzdur. O pusulayı asla elimizden bırakmayacağız ve her insanımızı bu çerçevede değerlendirme gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından düzenlenen “Tren Sürücüleri Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayan 144’ü kadın, 167’si erkek, toplam 311 tren sürücüsü brövelerine kavuştu. Harbiye Cemal Reşit Rey Salonu’nda düzenlenen tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Sunucu Tuğrul Tuna’nın, “Trenlere metrolara bindiğimizde bir ses biliyoruz. Gelecek istasyonumuzu söylüyor. ‘Gelecek istasyon’ diye bir kadın sesi duyuyoruz. Metro İstanbul şirketimizin Medya ve İletişim Sorumlusu kendisi. O kadar heyecanlı ki. Zeynep Ceylan Kaptan'ı alkışlarınızla davet ediyorum” diyerek, görevini “İstanbul metrosunun sesi” Kaptan’a devretmesi törenin sürprizi oldu.

İMAMOĞLU’NU “İSTANBUL METROSU’NUN SESİ” ANONS ETTİ

Kaptan’ın anonsuyla konuşma yapacağı platforma davet edilen ve alkışlar eşliğinde mikrofona gelen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Kesinlikle gurur verici bir tablo. Burada bulunan yeni yol arkadaşlarımı, yeni görevlerinde, mesleklerinde başarılar dileklerimle ben alkışlıyorum. Güzel bir yolculuğunuz, güzel bir başarınız ve bu kariyer noktasında da farklı farklı mevkilerde sizi görebileceğimiz çok özenli bir iş hayatınız olması dileğiyle, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tren sürücüleri eğitimini tam 311 arkadaşımız bitirdi ve birazdan takdim edeceğiz. Ve birlikte onların sevincini ve gururunu paylaşacağız. Daha önce 2020 yılında da böyle bir tören düzenlemiş ve 88 tren sürücümüze takdim etmiştik. Dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehriyiz. Bu tabii manipüle ediliyor. Farklı kavramlara taşınmaya gayret ediliyor. Ama ben diyorum ki: Allah aşkına tren orada, metrolar burada, metro şantiyelerimiz orada. Görmek isteyeni gezdirelim, görsünler.”

“GÖREVİ DEVRALDIĞIMIZDA DURMUŞ 10 TANE METRO HATTI VARDI”

“Yoğun bir çaba var. Görevi devraldığımızda, durmuş 10 tane metro hattı ve yerin altında çalışan çok az sayıda, çok az yani sayısı bile söylenmeyecek az sayıda bir şantiyeyi devraldık. Biz şimdi ise, dönem dönem 12 bin, 13 bin, 14 bin insanın aynı anda metro inşaatlarında çalıştığı dönemleri bu şehre yaşattık. Onun için gurur duyuyoruz. En çok metro yapan şehir olmak önemli bir şey. Tabii siz metro yaptıkça, ulaşımda metroların payı artıyor. Payı arttıkça, oradaki trenlerimiz artıyor. Doğal olarak da tren sürücülerimiz de hızla artıyor. İstanbul'da görev yapan tren sürücülerinin 4’te 1’i, son 5 yılda bizim dönemimizde görevlerine başladı. Bu bile aslında gelişmeyi gösterebiliyor. Kaldı ki çok yakın zamanda, daha dün test sürüşünü yaptık; Ataköy-İkitelli metro hattımız devreye alınacak Mart ayının hemen başında. Yine Mart ayının başında, Çekmeköy'ü Sancaktepe'ye ve Samandıra'ya bağlayacağız. Yine önümüzdeki yılın sonunda ta Sultanbeyli'ye götüreceğiz. Yüzde 3-4 seviyesinde devralmıştık o şantiyeyi. Duruyordu yani 1-1,5 senedir. Bugün ise, artık tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize.”

“8 KADIN TREN SÜRÜCÜSÜ SAYISINI 270’E ÇIKARDIK”

“Bu durum, aslında bizim metro üretmedeki başarımızın da net sonuçlarından ve göstergelerinden birisi. Tabii başka bir yönünü de bugün yine az önce Özgür Bey'in araladığı gibi benim de açmam gerekli ve sizlerle paylaşmam gerekiyor. Biz göreve geldiğimizde, Metro İstanbul'da, bahsettiği gibi Özgür Bey'in, 8 kadın metro sürücümüz vardı. Yani 711 sürücünün sekizi kadındı. 2020’de bu sayıyı 96’ya çıkarttık. Bugün 144 kadın sürücümüz, brövelerini alacaklar ve 270’i aşacağız. Ve bu sayı inşallah çok yakın zamanda daha yüksek bir sayıya ve orana ulaşacak. 8’den 270’e, büyük bir sıçrama. Kadınların toplumsal yaşamda, iş yaşamında, sosyal yaşamda, siyasette her gün, her yönüyle, her noktada etkin bir rol alması şarttır. Yani bu bir ayrımcılık cümlesi ya da bir lütuf gibi sakın algılanmasın; şarttır. Ve öyle olduğu zaman güçlü bir toplum olabiliriz. Öyle olduğu zaman zengin bir toplum olabiliriz. Öyle olduğu zaman mutlu aileleri var edebiliriz. Kız çocuklarını gördüğüm zaman, ‘Kızım, okulunda başarılı ol’ diyorum. Toplumun tamamı için öyle ama iyi yetişen kızlarımız, iyi okullarda okuyan ve güçlü kadınlar, mutlu ailelerin kaynağıdır. Mutlu ailelerin sebebidir. Ben hep bunu anlatırım.”

“MUTLAK CESUR OLACAĞIZ”

“Burada eşit sayıda kadının ve erkeğin tren sürücüsü olmasının mesajı, kesinlikle arkadaşımın ifade ettiği gibi, bir ilham kaynağıdır. Biz, bu ilham kaynağı olma görevini, sorumluluğunu yerine getirmek zorunda olan bir yönetimiz. İstanbul Belediye Başkanlığı yapıyoruz, İstanbul Belediyesi'yiz. Yani biz, iyi şeyleri başlatacak bir merkezde görev yapıyoruz. Burada yaptığımız her iyi adım, her doğru adım topluma yön verir ve toplumu güçlü kılar. O bakımdan ben, her daim bu doğruları yapma konusunda arkadaşlarıma hep söyledim: Mutlak cesur olacağız. Cesaretle doğruları yapma konusunda kararlılıkla yol yürüyeceğiz. O bakımdan bu noktada, bugün burada bu eşitlikçi manzarayı görmek, elbette beni çok ama çok mutlu etmiştir. Yalnızca Belediye Başkanı sıfatıyla değil, bütün emeği geçen herkese ve böylesi bir yolculuğu tarifleyen bütün yönetici arkadaşlarıma, insan kaynaklarından şirket yönetimine, bütün arkadaşlarıma bir kız babası olarak teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

“LİYAKAT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KILAVUZ”

“Arkadaşlarımız zor bir süreçten geçtiler. Önemli bir eğitim aldılar. Bugüne gelmeleri asla kolay olmadı. Tabii bazen belki zorluklardan şikayet etmiş olabilirler ama biliyorum ki, eminim ki bu süreçte liyakatle ilgili tek bir şikayetleri yoktur. Hiç kimseye bir ayrımcılık yapılmamıştır, yapılmayacak da. Biz, bu kültürü kurumlarımızın tamamında yerleştirme gayreti içerisindeyiz. Ve en başından en sonuna kadar, düzgün, şeffaf, hakkıyla, ‘Ben bu işin sahibiyim ve bu işi hakkımla elde ettim’ demelerini arzu ediyoruz. Çünkü özgüveni yüksek, işinin sahibi, işini layıkıyla elde etmiş ne kadar çalışma arkadaşınız varsa, siz kurumunuzda da o kadar güvenli iş yapar hale gelirsiniz. O bakımdan ben, burada bulunan her arkadaşımın hakkıyla bu görevleri, bu ehliyeti elde ettiklerini biliyorum. Liyakat bizim için çok önemli bir kılavuzdur. O pusulayı asla elimizden bırakmayacağız ve her insanımızı bu çerçevede değerlendirme gayreti içerisinde olacağız.”

“İSTANBUL, SON 5 YILDA DÜNYADA EN ÇOK METRO YAPAN BİR ŞEHİR”

“İstanbul, son 5 yılda dünyada en çok metro yapan bir şehir. Liyakatle süreçleri yöneten bir yönetim, metrolarda kadın oranını katbekat artıran bir yönetim. Tabii ülkemizdeki ağır koşullar, yüksek maliyetler oluşmasına rağmen, bunu vatandaşını en az etkileyecek şekilde iletme gayretinde olan tabiri caizse sübvanse eden, bu zor koşulları, zor günleri, yoksulluğu, fakirliği atlatmak konusunda elimizden ne geliyorsa yapma gayretinde olan bir yönetim olduk. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere, metrolardan tüm toplu taşıma araçlarına kadar, çocuklarıyla seyahat ederken, onlara ücretsiz ulaşım sunma gayretimiz, bugünkü zor günlerin aşılması yönünde bir gayrettir. Yani biz isteriz ve dileriz ki; artık toplum zenginliği konuşsun. Zenginlik üzerinden adil paylaşımı konuşsun. Mutlu ve refah düzeyi yüksek bir toplum, yüksek bir şehir olalım. Ama ne yazık ki; fakirliği, yoksulluğu konuşuyoruz ve bu kötü ekonomi yönetiminden ötürü, biz de elimizde bulunan her ortamda, her enstrümanla ihtiyacı olan ailelere, ihtiyacı olan insanlara katkı sunma gayreti içerisinde olduk. İşte bütün bunlar, çok boyutlu, çok yönlü hizmet yapma anlayışımızın bir sonucudur.”

“SİZE ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLERİ HEP BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ”

“Bunun adı; inanın siyasetin her şeyden önce icraat yapmak olduğunun, iş üretmek olduğunun, iş yapmak olduğunun, çözüm üretmek olduğunun ispatıdır ve bu yönde hareket etmektir. Bunun adı; adaletli, üretken, yatırımcı bir belediyeciliktir. Yatırımcı ve yatırım yaparken de ahlaklı yapan, şeffaf, iş üreten, dedikodu üretmeyen bir yönetim olma gayretidir. İşte bizim bu siyaset ve belediyecilik anlayışımızı takdir eden, bize güç ve destek veren 16 milyon İstanbulluya, hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Onların sevgisi, duası ve bizimle iş birliğiyle, inşallah önümüzdeki 5 yıl boyunca daha fazla çalışmaya, daha fazla iş üretmeye ve sizlerle birlikte daha güzel günlere yürümeye kararlıyız. Ve bu konuda da inşallah size, çok daha güzel günleri hep birlikte yaşatacağız.”

“YOLUNUZ AÇIK OLSUN”

“Biliyorum; İstanbul gibi bir şehirde yaşamak zor. Hele hele ulaşım hizmetinde görev almak, daha da kritik ve daha da zor. Yetenekli, çalışkan, azimli, özverili, aynı zamanda kendini geliştirmeyi mutlak gerektirir. Tüm bu özellikleri taşıyan çok değerli tren sürücüsü arkadaşlarıma, tam da bu duygularla yola çıktıklarını hatırlatmak isterim. Bu özenli yolculukta kendinizi lütfen daha çok geliştirin. Dünyanın hangi örnek işi varsa, araştırın, mesleğinize bunu katın. Yani inovasyonla, sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla, bulunduğunuz her ekosistemi gözleyen, gözetleyen, fikrini açıkça söyleyen ve şeffaf bir ortamda, ortak akıl masalarında her zaman hakim kılan insanlar, bireyler olun. Bu şekliyle davranırsanız, biliyorum ki işiniz kolaylaşacak ve işinizde nice nice başarılara ulaşacaksınız. Yolunuz açık olsun.”

DR. SOY: “METRO İSTANBUL’A YAPILAN İŞ BAŞVURULARININ YÜZDE 42’Sİ KADINLARDAN”

Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Dr. Özgür Soy da konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

“Haziran 2019’dan bu yana; hat sayımız 13’ten 18’e, hat uzunluğumuz 154,25 kilometreden 216 kilometreye, istasyon sayımız 158’den 216’ya, araç sayımız ise 839’dan 1.015’e çıktı. Türkiye’de raylı sistemler ile seyahat eden her iki yolcudan birini taşıyan Metro İstanbul, bugün günde 3 milyonu aşkın yolcuya hizmet veriyor. Artan hat ve araç sayısı ile birlikte çalışan sayımız 2.922’den 3.560’a ulaştı. Metro İstanbul çatısı altında görev yapan güvenlik ve temizlik ekiplerimiz ile birlikte toplam istihdam sağladığımız kişi sayısı 6.000’i aşıyor. 2019 yılında başlattığımız değişim ve dönüşüm hareketi ile şirketimizde kadın çalışan oranımızı yüzde 5,8’den yüzde 15,7’ye yükselttik. 2019’da, sadece 8 olan kadın tren sürücüsü sayımız, bugün 300’e yaklaştı. Terfi alan kadın çalışanlarımızın oranı tam 60 kat arttı. İstasyon sorumlusundan teknisyene, manevracıdan tramvay sürücüsüne bütün görev alanlarının kapıları kadınlara açıldı. Toplam kadın çalışan sayısı 175’ken bugün 600’e dayandı. En gurur duyduğum nokta ise; Metro İstanbul’a yapılan iş başvurularının yüzde 42’si kadınlardan. Bu oran 2019’da sadece yüzde 7 idi. Tren sürücülüğü, zorlu ve dikkat isteyen bir meslek. 25 ila 40 tonluk treni kullanmanın, trafiği takip etmenin yanı sıra şahsi araçlarımızdan farklı olarak tren sürücülerimiz binlerce İstanbullunun sorumluluğunu taşıyor. Bu nedenle 30.000’e yakın başvuru arasından 12 hafta süren zorlu sınavlar ve teknik beceriye dayalı elemelerden geçen 311 arkadaşımız başarılı oldu, tren sürücüsü olmaya hak kazandı. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm yolculuğunda gelecekte pek çok meslek belki de tarih olacak ancak raylı sistemler sektörünün istihdam ihtiyacı her geçen gün artacak”

ÖNCE ÖZÇEKİM, SONRA AİLE FOTOĞRAFI

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Soy, sembolik olarak 9 yeni tren sürücüsüne (Çağla Avcı, Hülya Hacıoğlu, Mehmet Özcan, Aleyna Çakmak, Ferhat Yıldırım, Kerim Mert, Yeliz Taşkıran, Sevgi Apan, Merve Usta Ocakçı) brövelerini, arkadaşlarının ve ailelerinin coşkulu alkışları eşliğinde, takdim etti. Tren sürücüleri ve ailelerini arkasına alan İmamoğlu, cep telefonu videosuyla anı çekimi gerçekleştirdi. Daha sonra CRR fuaye alanına geçen İmamoğlu ve Soy, 311 yeni tren sürücüsüyle aile fotoğrafı çektirdi.