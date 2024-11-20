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İmamoğlu, Yavaş ile görüştü: ''Biz tek yumruğuz''

İmamoğlu, Yavaş ile görüştü: ''Biz tek yumruğuz''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Görüşme sonrasında İmamoğlu, "Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz" derken Yavaş, "CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek Mansur Yavaş ile 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede belediyelerin sorunları masaya yatırılırken, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma bitene kadar görevden alınması görüşmenin ana maddesi oldu.

Yavaş görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yavaş paylaşımında "Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık." diye yazdı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız. Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz" dedi.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu CHP
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